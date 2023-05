Een bloemetje voor Hilde die voor warmte zorgt in haar buurt

“Als er in elke straat iemand als Hilde Vandecasteele zou wonen, die mensen samenbrengt niet alleen met woorden maar ook met daden, dan zou de wereld wat mooier zijn.” Als je zoiets in je mailbox krijgt, dan twijfel je toch niet?

“Hilde staat steeds klaar om mensen te helpen die in nood zitten of wat hulp kunnen gebruiken”, lezen we verder in de mail. “Zij was ook een rots in de branding voor de werkmannen in de straat tijdens de grote werken in 2022 in onze Honzebroekstraat in Roeselare. Vele keren trakteerde zij met haar zelfgemaakte taartjes… Het was ook Hilde die met haar buren Lauren en Maarten op de Dag van de Buren voor een hapje en een drankje zorgde. Dit verdient wel een bloemetje, vinden jullie ook niet? Ik voel dat het aanstekelijk werkt, zodat het goede gevoel in mijn buurt verder uitgedragen wordt! Is dat niet fijn?”

“Ik heb altijd geleerd om respect te hebben voor ouderen”

“Oh my god. Ik durf dat precies niet aanvaarden”, lacht Hilde Vandecasteele (53) als we met de bos ruikers aanbellen. “Maar ik vind het wel tof. Ik heb inderdaad al veel mensen geholpen hier in de straat. En ja, de werkmannen ook. Ik geef ze dan een kopje koffie. Dat is toch beter dan godganse dagen lopen zagen dat de werken niet snel genoeg gaan? Intussen zijn de werken achter de rug en zijn ze nu bezig in de nabijgelegen Gitsestraat. Ik rijd af en toe ook met de fiets naar daar met een drankje en gebak.”

Hilde woont al haar hele leven in de Honzebroekstraat. Nogal wiedes dat ze dus iedereen kent… En dat iedereen haar kent. “Ik doe soms boodschappen voor buren of doe al eens de was voor ouderen. Ik ben zo opgevoed, ik heb altijd geleerd dat je respect moet hebben voor de ouderen”, vertelt de moeder van Kelly, Brian en Amy en oma van Fabe.