Een bloemetje voor Ellen die als een zus is voor nicht Stefanie

“Mijn allerliefste nicht Ellen verdient een bloemetje omdat ze zo lief is”, solliciteert Stefanie Kint naar een bos ruikers. “Ik heb al mijn leven lang veel steun aan haar. Sinds het onverwachte en veel te vroege overlijden van mijn papa nog meer.”

“Ellen is een hele harde werker en ik kijk naar haar op”, gaat Stefanie verder. “We hebben al veel plezier gehad en de leukste herinneringen in mijn jeugd heb ik te danken aan haar. Ze is met weinig tevreden, een uitstekende mama en echtgenote, ze werkt in een kinderopvang en daarnaast helpt ze mee op de boerderij van haar man. En toch maakt ze tijd voor de mensen die ze graag heeft. Echt een TOP-wijf. Zij woont in Lichtervelde, ik in Watou dus vlug eens binnen springen bij elkaar zit er niet in. We zeiden vroeger altijd dat we naast elkaar gingen wonen met een deur in de gemeenschappelijke muur. Het is een droom gebleven, maar voor mij is zij een droomnicht en -vriendin.”

Ellen Demeulenaere (37) moet lachen als ze over de deur leest. “Dat is zo’n kinderdroom hé. De afstand tussen ons is wel jammer. We horen elkaar wel regelmatig maar echte gesprekken zijn altijd leuker. Ik ben afkomstig uit Hooglede, Stefanie groeide op in Zillebeke. Tijdens de zomer kwam ze met de fiets langs en we bleven dan slapen bij oma en opa Oglé. Later zijn we dan ook veel samen uit geweest. Ik heb nog heel wat van die polsbandjes van de jeugdfuiven. Die hebben een emotionele waarde. Stefanie is een echte hartsvriendin. We kunnen alles kwijt aan elkaar, van de leukste momenten tot het diepste verdriet zoals toen haar papa stierf. Ze is als een zus voor mij.”

Ellen werkt als kinderverzorgster bij vzw Het Mezennestje in Torhout. Samen met haar echtgenoot Pieter Fiems runt ze in bijberoep de boerderij waar ze Mechelse koekoeks kweken. Pieter werkt namelijk ook voltijds als mechanicien in een bedrijf van landbouwvoertuigen. “De combinatie werk en boerderij is niet altijd evident maar wel haalbaar dankzij moderne technologie.” (mlt)