Een bloemetje voor de toppers van Ons Tuintje/Ons Huisje

“Mijn twee kindjes gingen naar de crèche ‘Ons Huisje’ in Sint-Kruis”, schrijft Lies De Burghraeve in een mail aan KW. “Het hele team verdient een bloemetje! Van de kuisploeg over het administratief personeel tot de verzorgsters!”

“Het is echt een top crèche”, gaat Lies verder. “Mijn kleinste startte echter na de Paasvakantie op school en dus moesten wij afscheid nemen van deze toppers. Wat zullen de kindjes hen missen!” En het gevoel is duidelijk wederzijds…

“Een bloemetje van Lies? De mama van Lars en Elke?” glundert kinderbegeleidster Britt als we hen in het kinderdagverblijf verrassen met de bloemetjes. “Heel lieve kindjes én héél dankbare ouders.”

De pagadders brachten hun pre-schooljaren door in ‘Ons huisje’, één van de twee kinderdagverblijven van Kinderopvang Mariawende. Daarnaast heb je nog ‘Ons Tuintje’ en de buitenschoolse Opvang ‘t Speelhuis. Kinderopvang Mariawende is geen gemeentelijk initiatief, noch van de overheid maar een vzw, een privé-initiatief waar in de jaren zestig van de vorige eeuw ere-senator Marie-Louise Van Robaeys en de Zusters van Mariawende van Pittem hun schouders onder zetten. Intussen is de opvang niet langer verbonden aan de zusters.

“Ouders kunnen hier ook terecht voor dringende opvang”

Het succes van de kinderopvang is niet alleen te verklaren door de ruime openingstijden van 6 tot 20 uur. Ook de aanpak van de leefgroepen speelt hier een belangrijke rol. “We werken met verticale groepen”, licht directeur Jenny De Saedeleer toe. “Dat betekent dat de kinderen de hele periode bij ons in dezelfde groep blijven, bij dezelfde begeleiders.” Van kleuter tot op moment dat ze naar school gaan dus. “Wij zijn ervan overtuigd dat die kleintjes er niet klaar voor zijn om op een korte periode veel verschillende begeleiders te hebben. Bij ons kunnen ze zich hechten aan een vast figuur. Ook het sociaal contact vaart hier goed bij. Zo leren ze veel van elkaar, alleen al door de oudsten in de groep bezig te zien.” (mlt)