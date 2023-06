Een bloemetje voor Carine en Sarah diehun leden van Paradanszo doen openbloeien

“Ik zou Carine De Paepe en haar dochter Sarah Soete willen nomineren voor een bloemetje”, schrijft Saskia aan KW. “Zij zijn de drijvende krachten achter Paradanszo, de rolstoeldansgroep in Ingelmunster.”

“Carine en Sarah zorgen voor zoveel plezier. Ikzelf heb een beperking aan mijn benen en armen, maar dankzij hen voel ik dit niet zo aan. Ik kan dansen en dat is belangrijk voor mijn zelfvertrouwen. Ze hebben respect voor ons en passen ook zonder probleem afzonderlijk de danspassen aan als ze merken dat een van ons het moeilijk heeft met een bepaalde beweging. De muziekkeuze is zo verscheiden, van Abba over Stromae tot Bart Peeters. Modern of klassiek, het maakt niet uit, ze vinden voor elke muzieksoort een toffe, uitdagende dans”, aldus Saskia.

“Bij ons maakt niemand fouten”

Paradanszo telt 36 dansers van 8 tot 68 jaar, die op zaterdagvoormiddag in de evenementenhal van Ingelmunster samenkomen. “We hebben vier dansgroepen volgens het niveau van de dansers: do, re, mi en fa”, licht Carine toe. “Bij ons maakt niemand fouten. Iedereen doet wat hij of zij kan. De sociale contacten zijn al even belangrijk als het dansen. Het is mooi om te zien hoe bepaalde leden openbloeien bij Paradanszo en soms al na enkele maanden kunnen doorschuiven naar de volgende dansgroep.”

Carine kwam in contact met rolstoeldansen door haar dochter Sofie die meervoudige beperkingen heeft. Carine danste als begeleider steeds mee. Toen deze groep ging stoppen, zette Carine zelf een vzw op. “Intussen zijn we tien jaar verder mede dankzij de inzet van het bestuur en de vrijwilligers”. Samen met dochter Sarah doktert ze choreografieën uit en tonen ze de dansjes voor. Sarah als stapper, Carine in de rolstoel. “Iedereen mag de dansjes op eigen tempo aanleren. Daarom dat we maar om de drie jaar een dansgala organiseren. De vorige editie kon door corona niet doorgaan, maar op 18 november is het zover.” Afspraak in de evenementenhal van Ingelmunster voor een twee uur durend dansspektakel. (mlt)