Een bloemetje voor Carine die haar vriendin hielp vermageren

Wie Femma Veldegem kent, zal wellicht Carine Deroo al eens tegen het lijf gelopen hebben. Etentjes, crea-namiddagen of leuke uitstapjes? Carine is er graag bij. Tenzij ze ergens moet bijspringen bij haar familie, want die komt op de eerste plaats.

“Mijn beste vriendin en verre nicht Carine Deroo uit Veldegem (Zedelgem) verdient een bloemetje”, zo start Sabrina haar mail aan KW. “Een paar jaar geleden verloor ze haar ventje Dirk Afschrift na een slepende ziekte. Ze was toen nog maar begin de vijftig. Maar dankzij de steun van haar ouders, kinderen, kleinkinderen, buren en vrienden kwam ze dit te boven. Ze sloot zich ook aan bij Femma Veldegem waar ze zich goed voelde. Nooit hoor je Carine klagen, ook al heeft ze het soms moeilijk. Ze helpt iedereen waar ze kan. Zo moest ik zelf dringend dertig kilogram vermageren zonder operatie. Onmiddellijk zei Carine dat we samen gingen stappen. Na een jaar was die dertig kilogram eraf. Zonder haar was dit me niet gelukt. Haar grootste hobby is bloemschikken. Ik ben zeker dat een boeketje bloemen haar heel blij zal maken als dank voor alles wat ze doet.”

“Ik ben blij dat de kleinkinderen graag bij mij zijn”

“Het is toch een kadet”, lacht Carine (59) als ze de bos ruikers bewondert bij haar thuis in Veldegem. “Ik heb Sabrina zien opgroeien. Ik was zelfs bruidsmeisje op het huwelijk van haar ouders.” Carine is een echt familiemens. Samen met haar broer Chris zorgt ze voor haar ouders die aan de overkant van de straat wonen. Maar vooral haar kinderen Lieselot en Tim en de kleinkinderen Tiebe, Flore, Ella en Fran zijn haar oogappels. Ze straalt als ze vertelt over haar kroost. “Het doet me enorm veel deugd om te zien dat de kleinkinderen graag naar hier komen logeren. Ik zorg altijd wel voor een extraatje”, knipoogt Carine die ook present tekent op matchen van de volleyclub of schoolfeestjes en dansvoorstellingen van de kleinkinderen. (mlt)