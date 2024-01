Dit zijn de kandidaat-Kraks van Ruiselede: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Ruiselede.

(foto RV)

Patrick Lobbens (64) is al ruim 12 jaar voorzitter van de koninklijke toneelvereniging de Ruyssende Lede en meer dan een kwarteeuw acteur in diverse rollen. Zoals hij zich herinnert: “Als vader in Zussen, als geniale gek in Koekoeksnest of als de verwerpelijke vader in Festen. Maar acteren met mijn dochter Griet blijft het opperste, een uniek levensfeit. Die ervaring kreeg ik in november van dit jaar met de opvoering van Wacht, ik ga je moeder eens geven, 9 uitverkochte voorstellingen in Schuiferskapelle en hier in Banana Peel. En met een cast van twee acteurs: mijn dochter Griet en ik. Onvergetelijk, uniek. Een grote droom die realiteit werd!”

Tuinhier Ruiselede is aan een explosieve groei toe, een verschil met andere afdelingen en met Tuinhier Nationaal. Het nieuwe bestuurslid Ignace Ide (62) is daar de exponent van. Hij is al meer dan 30 jaar gedreven tuin- en plantenkenner. Afgelopen zomer groeide zijn suggestie uit tot een fenomenaal succes. Zijn geesteskind was de opentuinendag van medio juli en een fietstraject naar zes riante tuinen, elk met een specifiek thema. Ignace: “Met die opentuinendag hebben we meer interesse opgewekt en zo ging de bal aan het rollen. We zoeken verder naar variatie en boeiende onderwerpen voor een breed publiek. Deze nominatie waardeer ik uitermate.”

foto JCR © JOKE COUVREUR

Al een vijftal jaar is Patrick De Bel (44) helemaal in de ban van alpaca’s. Samen met zijn echtgenote Nele Luyssens en hun tweelingdochters Marie en Fleur (6,5 jaar) geeft hij elke dag het beste van zichzelf op hun hoeve Sunset Alpaca, waar ze hun ruim dertig dieren in de watten leggen, maar ook alpacawandelingen en -fotoshoots aanbieden. Recent zette hij ook zijn schouders onder een geslaagde beurs van de Alpaca Association Benelux in Waregem. “Mijn dieren brengen me helemaal tot rust”, zegt hij. “Dan vergeet ik even de wereld rondom me. Dat ik dankzij hen nu ook genomineerd ben voor de Krak van Ruiselede, is een grote eer.”

(foto RV)

Lisa-Marie Billiet (26), lerares Project Algemene Vakken aan het MSKA in Roeselare, is van kindsbeen af gepassioneerd door kunst. Eind augustus richtte ze kunstkring Art Blanche op. “Met dit initiatief wil ik alle creatieve zielen samenbrengen.” Haar eerste realisatie, Gluren bij Kunstburen, een tweedaagse kunstexpo op diverse locaties en ateliers eind oktober, was een groot succes. In amper vier maanden telt haar Art Blanche als 22 leden. Op 17 en 18 februari organiseert ze Montmartre, een kunsttentoonstelling om kunstenaars een breed podium te geven in zaal Spel en Sport. Voor de 23 standplaatsen zijn al 17 boekingen binnen, uit eigen dorp en daarbuiten.

(foto GG)

Katrien Ally (64) zet zich al jaren via het OCMW in voor hulpbehoevende tachtigplussers. Ze was een gedreven I. T.-systeembeheerder en zorgde de laatste jaren voor het netwerk van woonzorggroep Curando. “Ik ben in volle coronaperiode met pensioen gegaan en vernam dat het OCMW chauffeurs zocht voor de mindermobielencentrale”, vertelt Katrien. Zo brengt ze minder mobiele mensen naar de dokter of het ziekenhuis. Ze helpt ook mee aan de maandelijkse ontbijtwandeling van dienstencentrum Den Tap en maakt zich nuttig als digi-helper. “Soms ben ik voor die mensen hun enige contact met de buitenwereld en ik krijg daar enorm veel waardering voor.”