Stem Patrick De Bel tot Krak van Ruiselede

Al een vijftal jaar is Patrick De Bel (44) helemaal in de ban van alpaca’s. Samen met zijn echtgenote Nele Luyssens en hun tweelingdochters Marie en Fleur (6,5 jaar) geeft hij elke dag het beste van zichzelf op hun hoeve Sunset Alpaca, waar ze hun ruim dertig dieren in de watten leggen, maar ook alpacawandelingen en -fotoshoots aanbieden. Recent zette hij ook zijn schouders onder een geslaagde beurs van de Alpaca Association Benelux in Waregem. “Mijn dieren brengen me helemaal tot rust”, zegt hij. “Dan vergeet ik even de wereld rondom me. Dat ik dankzij hen nu ook genomineerd ben voor de Krak van Ruiselede, is een grote eer.” (PVH)

Patrick De Bel is genomineerd voor Krak van Ruiselede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

