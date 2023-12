Stem Patrick Lobbens tot Krak van Ruiselede

Patrick Lobbens (64) is al ruim 12 jaar voorzitter van de koninklijke toneelvereniging de Ruyssende Lede en meer dan een kwarteeuw acteur in diverse rollen. Zoals hij zich herinnert: “Als vader in Zussen, als geniale gek in Koekoeksnest of als de verwerpelijke vader in Festen. Maar acteren met mijn dochter Griet blijft het opperste, een uniek levensfeit. Die ervaring kreeg ik in november van dit jaar met de opvoering van Wacht, ik ga je moeder eens geven, 9 uitverkochte voorstellingen in Schuiferskapelle en hier in Banana Peel. En met een cast van twee acteurs: mijn dochter Griet en ik. Onvergetelijk, uniek. Een grote droom die realiteit werd!” (RV)

Patrick Lobbens is genomineerd voor Krak van Ruiselede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

