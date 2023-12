Stem Katrien Ally tot Krak van Ruiselede

Katrien Ally (64) zet zich al jaren via het OCMW in voor hulpbehoevende tachtigplussers. Ze was een gedreven I. T.-systeembeheerder en zorgde de laatste jaren voor het netwerk van woonzorggroep Curando. “Ik ben in volle coronaperiode met pensioen gegaan en vernam dat het OCMW chauffeurs zocht voor de mindermobielencentrale”, vertelt Katrien. Zo brengt ze minder mobiele mensen naar de dokter of het ziekenhuis. Ze helpt ook mee aan de maandelijkse ontbijtwandeling van dienstencentrum Den Tap en maakt zich nuttig als digi-helper. “Soms ben ik voor die mensen hun enige contact met de buitenwereld en ik krijg daar enorm veel waardering voor.” (GGM)

Katrien Ally is genomineerd voor Krak van Ruiselede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

