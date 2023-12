Stem Lisa-Marie Billiet tot Krak van Ruiselede

Lisa-Marie Billiet (26), lerares Project Algemene Vakken aan het MSKA in Roeselare, is van kindsbeen af gepassioneerd door kunst. Eind augustus richtte ze kunstkring Art Blanche op. “Met dit initiatief wil ik alle creatieve zielen samenbrengen.” Haar eerste realisatie, Gluren bij Kunstburen, een tweedaagse kunstexpo op diverse locaties en ateliers eind oktober, was een groot succes. In amper vier maanden telt haar Art Blanche als 22 leden. Op 17 en 18 februari organiseert ze Montmartre, een kunsttentoonstelling om kunstenaars een breed podium te geven in zaal Spel en Sport. Voor de 23 standplaatsen zijn al 17 boekingen binnen, uit eigen dorp en daarbuiten. (RV)

Lisa-Marie Billiet is genomineerd voor Krak van Ruiselede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

