Stem Ignace Ide tot Krak van Ruiselede

Tuinhier Ruiselede is aan een explosieve groei toe, een verschil met andere afdelingen en met Tuinhier Nationaal. Het nieuwe bestuurslid Ignace Ide (62) is daar de exponent van. Hij is al meer dan 30 jaar gedreven tuin- en plantenkenner. Afgelopen zomer groeide zijn suggestie uit tot een fenomenaal succes. Zijn geesteskind was de opentuinendag van medio juli en een fietstraject naar zes riante tuinen, elk met een specifiek thema. Ignace: “Met die opentuinendag hebben we meer interesse opgewekt en zo ging de bal aan het rollen. We zoeken verder naar variatie en boeiende onderwerpen voor een breed publiek. Deze nominatie waardeer ik uitermate.” (RV)

Ignace Ide is genomineerd voor Krak van Ruiselede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

