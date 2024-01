Dit zijn de kandidaat-Kraks van Pittem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Pittem.

(foto Jan)

Jarne Vervaeke (23) kan zeker een uithangbord voor de motivatie van de jeugd genoemd worden. “Op mijn zestiende werd ik lid van de KLJ. Daarna ging ik in het bestuur om er weer een bloeiende vereniging van te maken, wat ook gelukt is. Sinds dit jaar ben ik voorzitter van de jeugdraad. Het verenigingsleven heb ik thuis met de paplepel meegekregen, want zowel mijn vader Filip, mijn moeder Katleen als mijn zussen Laura en Elien zijn er in actief. Ik ben graag onder de mensen en haal voldoening uit het feit dat anderen zich kunnen amuseren op initiatieven waar ik aan meegewerkt heb. Wanneer ik mij engageer, is het voor de volle honderd percent en is geen inspanning mij te veel.”

Geert Storme (67) is voorzitter van Neos Pittem-Egem en van de Tieltse Gidsenkring en gewezen voorzitter van 11.11.11 Pittem-Egem. “Ondanks het feit dat ik voorzitter ben bij twee verenigingen, probeer ik toch wat minder aan de kar te trekken. Ik wil vooral een helpende hand toesteken waar het nodig is. Ik vind dat je ook kansen moet bieden aan jongere mensen en openstaan voor nieuwe ideeën. Zo organiseren we met de Heemkundige Kring Valère Arickx een voordracht en werken we met de gidsenkring samen met buurgemeenten of B&B’s om de Tieltse regio toeristisch aantrekkelijk te maken. Met nog wat zorg voor de kleinkinderen zijn mijn dagen meer dan gevuld.”

De Limburgse Andrea Prezzi kwam door de liefde en haar passie voor de hondensport in Pittem terecht. Op het voorbije WK Agility in Tsjechië werd ze vice-wereldkampioen. “Ik begon met hondensport toen ik tien jaar was en de passie is alleen maar toegenomen. Ik was zeer blij dat ik mocht deel uitmaken van de vier teams die geselecteerd waren voor het WK, waar ik tweede werd in de small- en medium-klasse. Ik ben de eerste Belg die twee medailles behaalde op het WK. Zo’n prestatie komt niet vanzelf, maar is het resultaat van zeer veel training. We trainen tweemaal per week en er komt regelmatig nog fitness voor de honden bij, om hun spieren te trainen.”

(foto Jan)

Gilles Pauwels (30) van Vis Ateljee mocht recent de trofee voor Viskok van het Jaar in ontvangst nemen en was verrast dat hij nu ook genomineerd is als Krak. “Ik voel me vereerd en zie hierin een bewijs dat mijn vrouw Valerie (31) en ik goed bezig zijn. Nadat ik afstudeerde aan Ter Groene Poorte heb ik in een aantal sterrenrestaurants gewerkt, tot we twee jaar geleden met Vis Ateljee gestart zijn. Ons doel is onze klanten het fijnere werk aan te bieden en zowel in onze zaak als onze cateringservice Ateljee G. het restaurantniveau te halen. Ik zie mijn prijzen vooral als een manier om lokaal winkelen te promoten, iets wat me als bestuurslid van Unizo Pittem-Egem aan het hart ligt.”

(foto Jan)

Tiago Dekie (15) is op atletiekvlak een grote belofte en werd dit jaar Belgisch kampioen 400 meter bij de kadetten. Desondanks combineert hij atletiek nog steeds met voetballen bij de U16 van KM Torhout. “De liefde voor atletiek hebben we van huis uit mee gekregen, want mijn papa was ook een goede loper op de 400 meter. Mijn broers Telmo en Tomás zijn eveneens met atletiek bezig. Toch ben ik ook bezeten van voetbal. Ik ben een teamspeler en atletiek blijft, ondanks de begeleiding, vooral een individuele sport. Daarom probeer ik beide zo lang mogelijk te combineren. Gelukkig moet ik nog niet kiezen tussen de twee, want dat zou een moeilijke beslissing worden.”