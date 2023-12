Stem Jarne Vervaeke tot Krak van Pittem

Jarne Vervaeke (23) kan zeker een uithangbord voor de motivatie van de jeugd genoemd worden. “Op mijn zestiende werd ik lid van de KLJ. Daarna ging ik in het bestuur om er weer een bloeiende vereniging van te maken, wat ook gelukt is. Sinds dit jaar ben ik voorzitter van de jeugdraad. Het verenigingsleven heb ik thuis met de paplepel meegekregen, want zowel mijn vader Filip, mijn moeder Katleen als mijn zussen Laura en Elien zijn er in actief. Ik ben graag onder de mensen en haal voldoening uit het feit dat anderen zich kunnen amuseren op initiatieven waar ik aan meegewerkt heb. Wanneer ik mij engageer, is het voor de volle honderd percent en is geen inspanning mij te veel.” (JG)

Jarne Vervaeke is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

