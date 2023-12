Stem Tiago Dekie tot Krak van Pittem

Tiago Dekie (15) is op atletiekvlak een grote belofte en werd dit jaar Belgisch kampioen 400 meter bij de kadetten. Desondanks combineert hij atletiek nog steeds met voetballen bij de U16 van KM Torhout. “De liefde voor atletiek hebben we van huis uit mee gekregen, want mijn papa was ook een goede loper op de 400 meter. Mijn broers Telmo en Tomás zijn eveneens met atletiek bezig. Toch ben ik ook bezeten van voetbal. Ik ben een teamspeler en atletiek blijft, ondanks de begeleiding, vooral een individuele sport. Daarom probeer ik beide zo lang mogelijk te combineren. Gelukkig moet ik nog niet kiezen tussen de twee, want dat zou een moeilijke beslissing worden.” (JG)

Tiago Dekie is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

