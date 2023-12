Stem Andrea Prezzi tot Krak van Pittem

De Limburgse Andrea Prezzi kwam door de liefde en haar passie voor de hondensport in Pittem terecht. Op het voorbije WK Agility in Tsjechië werd ze vice-wereldkampioen. “Ik begon met hondensport toen ik tien jaar was en de passie is alleen maar toegenomen. Ik was zeer blij dat ik mocht deel uitmaken van de vier teams die geselecteerd waren voor het WK, waar ik tweede werd in de small- en medium-klasse. Ik ben de eerste Belg die twee medailles behaalde op het WK. Zo’n prestatie komt niet vanzelf, maar is het resultaat van zeer veel training. We trainen tweemaal per week en er komt regelmatig nog fitness voor de honden bij, om hun spieren te trainen.” (JG)

