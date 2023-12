Stem Geert Storme tot Krak van Pittem

Geert Storme (67) is voorzitter van Neos Pittem-Egem en van de Tieltse Gidsenkring en gewezen voorzitter van 11.11.11 Pittem-Egem. “Ondanks het feit dat ik voorzitter ben bij twee verenigingen, probeer ik toch wat minder aan de kar te trekken. Ik wil vooral een helpende hand toesteken waar het nodig is. Ik vind dat je ook kansen moet bieden aan jongere mensen en openstaan voor nieuwe ideeën. Zo organiseren we met de Heemkundige Kring Valère Arickx een voordracht en werken we met de gidsenkring samen met buurgemeenten of B&B’s om de Tieltse regio toeristisch aantrekkelijk te maken. Met nog wat zorg voor de kleinkinderen zijn mijn dagen meer dan gevuld.” (JG)

Geert Storme is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Geert Storme