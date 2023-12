Stem Gilles Pauwels tot Krak van Pittem

Gilles Pauwels (30) van Vis Ateljee mocht recent de trofee voor Viskok van het Jaar in ontvangst nemen en was verrast dat hij nu ook genomineerd is als Krak. “Ik voel me vereerd en zie hierin een bewijs dat mijn vrouw Valerie (31) en ik goed bezig zijn. Nadat ik afstudeerde aan Ter Groene Poorte heb ik in een aantal sterrenrestaurants gewerkt, tot we twee jaar geleden met Vis Ateljee gestart zijn. Ons doel is onze klanten het fijnere werk aan te bieden en zowel in onze zaak als onze cateringservice Ateljee G. het restaurantniveau te halen. Ik zie mijn prijzen vooral als een manier om lokaal winkelen te promoten, iets wat me als bestuurslid van Unizo Pittem-Egem aan het hart ligt.” (JG)

Gilles Pauwels is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

