Dit zijn de kandidaat-Kraks van Knokke-Heist: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Knokke-Heist.

Tom D Jones (51) heet officieel Tom Devinck, maar in zijn fotografie en eigenlijk ook wel voor zijn vrienden en entourage is ‘Jones’ belangrijk voor zijn identiteit. Tom richtte samen met zijn echtgenote Sylvia Jones, dochter van de uitbater van de voormalige fotowinkel Photo Jones en zelf ook fotografe, in 1999 een zaak op in portretfotografie. “Door al die linken kon het niet anders dan dat fotografie mijn levenslot werd”, stelt Tom, die aangenaam verrast is met deze nominatie. Hij groeide door de jaren uit tot een veelgevraagd artistiek fotograaf en werd in 2012 zelfs verkozen tot Hasselblad Master. Eerder dit najaar stelde hij een fel gesmaakte reeks foto’s rond wildfotografie in Afrika tentoon.

De leden van Chiro Heist haalden opgelucht adem na de voorbije zomer. Het had er lange tijd slecht uitgezien door een gebrek aan leiders, maar uiteindelijk kon de werking dan toch opnieuw opgestart worden. En daar speelde hoofdleider Daimen Demeester (23) een belangrijke rol in. “Het probleem was dat een groot deel van de leiders op een leeftijd waren gekomen om te stoppen en dat er geen doorstroming was”, zegt Daimen, die bijzonder tevreden is met de nominatie. “We hebben de werking dan maar zo georganiseerd dat de groep ‘-12 jaar’ de ene zondag komt en de groep ‘+ 12 jaar’ de andere. Vanaf volgend werkingsjaar zal er wellicht weer op een normale manier kunnen gewerkt worden.”

Stéphanie De Clerck (32), die met echtgenoot en twee kindjes in de Pannenstraat woont, trok in februari samen met twee artsen en een verpleegkundige van het AZ Zeno naar het Turkste district Kirikhan. Ze maakten er deel uit van een Belgisch B-Fast Team dat een veldhospitaal opzette voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. “Ter plaatse zijn drie vrouwen bevallen in ons veldhospitaal”, zei Stéphanie eerder aan onze krant. “Ja, ik heb er toch even uit mijn comfortzone moeten treden, maar de bevallingen waren echt wel lichtpuntjes in een moeilijke situatie. Ik benadruk dat het teamwerk was, maar de nominatie voor Krak is een mooie blijk van waardering.”

Shyama Vermeersch (31) vertrok met de prestigieuze British Academy Award op zak naar de universiteit van Oxford voor een driejarig wetenschappelijk onderzoeksproject. Ze behaalde eerder een Master of Arts aan de KU Leuven, toont een grote interesse voor archeologie en doctoreerde aan de universiteit van Tübingen (Duitsland). Tot voor kort was ze actief als allround medewerkster aan de universiteit van Groningen. “Ik noem mezelf ook graag een sociaal activiste en hoop met mijn onderzoekswerk ook oplossingen te vinden voor hedendaagse uitdagingen, zoals biodiversiteit en klimaatverandering”, zegt Shyama Vermeersch.

Heidi Lecluyse (59) kreeg begin dit jaar de ‘Groene Pluim’ van de partij Groen voor haar werk als ‘tuinranger’. Heidi werkte dertig jaar lang als kokkin in diverse restaurants in de regio. “Ook tijdens mijn pensioen wilde ik me nog nuttig maken voor de maatschappij en ik volgde een opleiding voor ‘tuinranger’, een project van opleidingscentrum Inverde. In de praktijk geef ik de mensen die erom vragen dus tips en aanbevelingen voor het aanleggen en onderhouden van hun tuin op een manier die de biodiversiteit ondersteunt. Ik vind het alvast heel leuk dat ik met deze nominatie voor de Krak dit project nog eens extra onder de aandacht kan brengen.”