Stem Daimen Demeester tot Krak van Knokke-Heist

De leden van Chiro Heist haalden opgelucht adem na de voorbije zomer. Het had er lange tijd slecht uitgezien door een gebrek aan leiders, maar uiteindelijk kon de werking dan toch opnieuw opgestart worden. En daar speelde hoofdleider Daimen Demeester (23) een belangrijke rol in. “Het probleem was dat een groot deel van de leiders op een leeftijd waren gekomen om te stoppen en dat er geen doorstroming was”, zegt Daimen, die bijzonder tevreden is met de nominatie. “We hebben de werking dan maar zo georganiseerd dat de groep ‘-12 jaar’ de ene zondag komt en de groep ‘+ 12 jaar’ de andere. Vanaf volgend werkingsjaar zal er wellicht weer op een normale manier kunnen gewerkt worden.” (PDV)

Daimen Demeester is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

