Stem Tom D Jones tot Krak van Knokke-Heist

Tom D Jones (51) heet officieel Tom Devinck, maar in zijn fotografie en eigenlijk ook wel voor zijn vrienden en entourage is ‘Jones’ belangrijk voor zijn identiteit. Tom richtte samen met zijn echtgenote Sylvia Jones, dochter van de uitbater van de voormalige fotowinkel Photo Jones en zelf ook fotografe, in 1999 een zaak op in portretfotografie. “Door al die linken kon het niet anders dan dat fotografie mijn levenslot werd”, stelt Tom, die aangenaam verrast is met deze nominatie. Hij groeide door de jaren uit tot een veelgevraagd artistiek fotograaf en werd in 2012 zelfs verkozen tot Hasselblad Master. Eerder dit najaar stelde hij een fel gesmaakte reeks foto’s rond wildfotografie in Afrika tentoon. (PDV)

Tom D Jones is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

