Stem Shyama Vermeersch tot Krak van Knokke-Heist

Shyama Vermeersch (31) vertrok met de prestigieuze British Academy Award op zak naar de universiteit van Oxford voor een driejarig wetenschappelijk onderzoeksproject. Ze behaalde eerder een Master of Arts aan de KU Leuven, toont een grote interesse voor archeologie en doctoreerde aan de universiteit van Tübingen (Duitsland).

Tot voor kort was ze actief als allround medewerkster aan de universiteit van Groningen. “Ik noem mezelf ook graag een sociaal activiste en hoop met mijn onderzoekswerk ook oplossingen te vinden voor hedendaagse uitdagingen, zoals biodiversiteit en klimaatverandering”, zegt Shyama Vermeersch. (PDV)

Shyama Vermeersch is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



