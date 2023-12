Stem Stéphanie De Clerck tot Krak van Knokke-Heist

Stéphanie De Clerck (32), die met echtgenoot en twee kindjes in de Pannenstraat woont, trok in februari samen met twee artsen en een verpleegkundige van het AZ Zeno naar het Turkste district Kirikhan. Ze maakten er deel uit van een Belgisch B-Fast Team dat een veldhospitaal opzette voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. “Ter plaatse zijn drie vrouwen bevallen in ons veldhospitaal”, zei Stéphanie eerder aan onze krant. “Ja, ik heb er toch even uit mijn comfortzone moeten treden, maar de bevallingen waren echt wel lichtpuntjes in een moeilijke situatie. Ik benadruk dat het teamwerk was, maar de nominatie voor Krak is een mooie blijk van waardering.” (PDV)

Stéphanie De Clerck is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

