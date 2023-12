Stem Heidi Lecluyse tot Krak van Knokke-Heist

Heidi Lecluyse (59) kreeg begin dit jaar de ‘Groene Pluim’ van de partij Groen voor haar werk als ‘tuinranger’. Heidi werkte dertig jaar lang als kokkin in diverse restaurants in de regio. “Ook tijdens mijn pensioen wilde ik me nog nuttig maken voor de maatschappij en ik volgde een opleiding voor ‘tuinranger’, een project van opleidingscentrum Inverde. In de praktijk geef ik de mensen die erom vragen dus tips en aanbevelingen voor het aanleggen en onderhouden van hun tuin op een manier die de biodiversiteit ondersteunt. Ik vind het alvast heel leuk dat ik met deze nominatie voor de Krak dit project nog eens extra onder de aandacht kan brengen.” (PDV)

Heidi Lecluyse is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

