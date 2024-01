Dit zijn de kandidaat-Kraks van Anzegem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Anzegem.

Etienne D’Haese (71) is al ongeveer tien jaar secretaris bij Samana Anzegem dat een kleine 400 leden telt. Als secretaris houdt hij zich niet alleen bezig met zaken die bij zijn functie horen als uitnodigingen versturen, verslagen maken, ledenadministratie en ander papierwerk, hij is daar het manusje-van-alles. “Ik was meer dan 40 jaar verpleger”, zegt Etienne. “Sociaal engagement zit in mijn genen. Dat gaat van de deur openen van parochiezaal De Ark in de Kerkstraat, de zaal klaarzetten in de voormiddag indien er een namiddagactiviteit gepland staat tot alles opruimen en op zijn plaats zetten.” Etienne is de drijvende kracht die ook de voorbereidingen van activiteiten op zich neemt.

Steven Naessens (48) is Mooimaker in Vichte. Hij zorgt ervoor dat de gemeente Anzegem er elke week weer netjes bijligt. Elke zondagochtend gaat hij met zijn mooimakerskar op zoek naar afval. Een tiental jaar geleden startte hij met afval ruimen nadat hij zich stoorde aan de vuiligheid rond het voetbalpleintje waar zijn zoon vaak voetbalde. “Deze nominatie is voor alle Mooimakers”, zegt Steven. “Er zijn er nog heel wat in Anzegem die dagelijks of wekelijks hun steentje bijdragen. Zij en het Anzegemse afvalbeheer maken Anzegem toch een stukje leefbaarder.” Als het aan Steven ligt, blijft hij zich nog een heel lange tijd inzetten voor een proper Anzegem.

(foto GV)

Julie Deprez (45) startte in mei 2023 keramiekatelier Moon bij haar thuis. Haar verre droom werd een tocht met een missie. “De maan is voor mij het symbool van eenvoud, kracht en schoonheid en vind je terug in mijn werk. In mijn atelier vind je karaktervolle urnen. Hiermee hoop ik mijn steentje bij te dragen in het rouwproces door een unieke rustplaats te creëren. Op die manier probeer ik iets toe te voegen aan het verwerken, want vergeten is het nooit. Het is een andere vorm van graag zien en verder dragen. Vandaar ook mijn typische urnen op (kinder)maat met de koestersteen als cocon. Mijn typische porseleinen theelichtjes brengen gezelligheid en sfeer in huis.”

(foto GV)

In juni 2023 lanceerde Warriors Against Cancer het vierde boek ‘Rebirth’. Evelien Demets (40) zette mee haar schouders onder dit project. Zelf kreeg zij haar kankerdiagnose in 2015 toen ze bijna drie maanden zwanger was van haar tweede dochter. Zo ontmoette zij in 2021 Vanessa, oprichtster en bezielster van Warriors Against Cancer dat de deuren van het belevingshuis in Marke net geopend had. “Ik bood me aan als vrijwilliger en therapeut. Het gaf me enorm veel voldoening om lotgenoten te ondersteunen in hun proces, naast mijn eigen traject. Ik was dan ook trots om mee mijn schouders te zetten onder dit verhaal en de werking mee te ondersteunen.”

(foto GV)

Ultraloper Karel Sabbe (34) werd in november geëerd als ereburger van Anzegem. Een welverdiende titel voor zijn ongelofelijke prestaties, na Herman Roelstraete en Stijn Streuvels. Het voorbije jaar omschrijft Karel Sabbe als een ‘Grand Cru jaar’. In maart deed hij de Barkley Marathon en werd de eerste Belg die binnen de voorziene tijd van 60 uur eindigde. Later liep hij opnieuw de Pacific Crest Trail van de Mexicaanse tot de Canadese grens waar hij een omweg van 165 km moest lopen door de bosbranden in Washington. Toch verpulverde hij het record met 5 dagen. Als eerbetoon kreeg hij zijn eigen trailroute in Anzegem. “Ik ben bijzonder vereerd en dankbaar voor deze trail die mijn naam draagt.”