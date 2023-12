Stem Steven Naessens tot Krak van Anzegem

Steven Naessens (48) is Mooimaker in Vichte. Hij zorgt ervoor dat de gemeente Anzegem er elke week weer netjes bijligt. Elke zondagochtend gaat hij met zijn mooimakerskar op zoek naar afval. Een tiental jaar geleden startte hij met afval ruimen nadat hij zich stoorde aan de vuiligheid rond het voetbalpleintje waar zijn zoon vaak voetbalde. “Deze nominatie is voor alle Mooimakers”, zegt Steven. “Er zijn er nog heel wat in Anzegem die dagelijks of wekelijks hun steentje bijdragen. Zij en het Anzegemse afvalbeheer maken Anzegem toch een stukje leefbaarder.” Als het aan Steven ligt, blijft hij zich nog een heel lange tijd inzetten voor een proper Anzegem. (TV)

Steven Naessens is genomineerd voor Krak van Anzegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Steven Naessens