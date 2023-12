Stem Etienne D’Haese tot Krak van Anzegem

Etienne D’Haese (71) is al ongeveer tien jaar secretaris bij Samana Anzegem dat een kleine 400 leden telt. Als secretaris houdt hij zich niet alleen bezig met zaken die bij zijn functie horen als uitnodigingen versturen, verslagen maken, ledenadministratie en ander papierwerk, hij is daar het manusje-van-alles. “Ik was meer dan 40 jaar verpleger”, zegt Etienne. “Sociaal engagement zit in mijn genen. Dat gaat van de deur openen van parochiezaal De Ark in de Kerkstraat, de zaal klaarzetten in de voormiddag indien er een namiddagactiviteit gepland staat tot alles opruimen en op zijn plaats zetten.” Etienne is de drijvende kracht die ook de voorbereidingen van activiteiten op zich neemt. (GV)

Etienne D’Haese is genomineerd voor Krak van Anzegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

