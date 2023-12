Stem Evelien Demets tot Krak van Anzegem

In juni 2023 lanceerde Warriors Against Cancer het vierde boek ‘Rebirth’. Evelien Demets (40) zette mee haar schouders onder dit project. Zelf kreeg zij haar kankerdiagnose in 2015 toen ze bijna drie maanden zwanger was van haar tweede dochter. Zo ontmoette zij in 2021 Vanessa, oprichtster en bezielster van Warriors Against Cancer dat de deuren van het belevingshuis in Marke net geopend had. “Ik bood me aan als vrijwilliger en therapeut. Het gaf me enorm veel voldoening om lotgenoten te ondersteunen in hun proces, naast mijn eigen traject. Ik was dan ook trots om mee mijn schouders te zetten onder dit verhaal en de werking mee te ondersteunen.” (GV)

Evelien Demets is genomineerd voor Krak van Anzegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Evelien Demets