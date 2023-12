Stem Julie Deprez tot Krak van Anzegem

Julie Deprez (45) startte in mei 2023 keramiekatelier Moon bij haar thuis. Haar verre droom werd een tocht met een missie.

“De maan is voor mij het symbool van eenvoud, kracht en schoonheid en vind je terug in mijn werk. In mijn atelier vind je karaktervolle urnen. Hiermee hoop ik mijn steentje bij te dragen in het rouwproces door een unieke rustplaats te creëren. Op die manier probeer ik iets toe te voegen aan het verwerken, want vergeten is het nooit. Het is een andere vorm van graag zien en verder dragen. Vandaar ook mijn typische urnen op (kinder)maat met de koestersteen als cocon. Mijn typische porseleinen theelichtjes brengen gezelligheid en sfeer in huis.” (GV)