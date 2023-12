Stem Karel Sabbe tot Krak van Anzegem

Ultraloper Karel Sabbe (34) werd in november geëerd als ereburger van Anzegem. Een welverdiende titel voor zijn ongelofelijke prestaties, na Herman Roelstraete en Stijn Streuvels. Het voorbije jaar omschrijft Karel Sabbe als een ‘Grand Cru jaar’. In maart deed hij de Barkley Marathon en werd de eerste Belg die binnen de voorziene tijd van 60 uur eindigde. Later liep hij opnieuw de Pacific Crest Trail van de Mexicaanse tot de Canadese grens waar hij een omweg van 165 km moest lopen door de bosbranden in Washington. Toch verpulverde hij het record met 5 dagen. Als eerbetoon kreeg hij zijn eigen trailroute in Anzegem. “Ik ben bijzonder vereerd en dankbaar voor deze trail die mijn naam draagt.” (GV)

Karel Sabbe is genomineerd voor Krak van Anzegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

