De kermis en de kampioenstitel van KFC zijn de gebeurtenissen van 2023 in Lendelede: “Eindelijk weer genieten”

Een van dé gebeurtenissen van 2023 was ongetwijfeld de kermis, die volgens de burgemeester zowat het beste feest was na een zware coronaperiode. Lendelede beleefde ook tal van sportieve hoogtepunten in diverse sporten, zat met Ventilus in de maag en deed bijzondere ontdekkingen in de natuur.

“Voor mij is de augustuskermis de opmerkelijkste gebeurtenis van het jaar”, zegt burgemeester Carine Dewaele. “Heel wat inwoners kwamen op vrijdagavond naar de openingsreceptie en het optreden van coverband ABBA4U, die voor ongelooflijk veel ambiance zorgde. Het deed deugd te zien dat zoveel inwoners volop genoten na een lange coronaperiode waarin dat allemaal niet meer mocht. Alle activiteiten trokken het hele weekend lang veel volk, ook de Skalulfeesten en de maandagtopper Lendlee Koerse.”

“Op zondag 23 april speelden we kampioen in derde provinciale” Kurt Vansteenkiste

Voor Kurt Vansteenkiste is de kampioenstitel van KFC Lendelede een van de hoogtepunten van 2023. “We speelden op zondag 23 april kampioen in derde provinciale”, zegt Kurt. “Tien jaar geleden speelden we al eens een jaartje in tweede, maar zakten toen terug. Nu staan we op de zevende plaats in tweede provinciale, met nagenoeg dezelfde spelers.”

Lendeleedse Natuur

Natuurpunt De Vlasbek kan er niet één opmerkelijke gebeurtenis uitpikken. “Er waren in 2023 wel veel zaken die de mensen in Lendelede beroerden: het hele Ventilusverhaal, de tweede plaats van Alec Segaert op het BK tijdrijden na wonderboy Remco Evenepoel en het invoeren van een fietszone in het centrum, bijvoorbeeld. We werden ook even nationaal nieuws toen basisschool De Talententuin een trip naar Plopsaland won, maar geen vervoer vond. In de Lendeleedse natuur was het een vrij rustig jaar. Wij zijn natuurlijk blij dat de werken op de site Hoeve Vercaemer in een volgende fase beland zijn. Andere hoogtepunten: de Natuurwonderwandeling met Dirk Verhaeghe, een aantal bijzondere waarnemingen van dieren zoals de voor Lendelede uitzonderlijke koereiger en speciale vlindersoorten.”

Tot slot was 2023 ook het jaar van uitzonderlijke sportieve prestaties van wielrenners Alec Segaert en René Messely, judoka’s Robbe Demets en Jarno Dewulf en voetballer Lars Montegnies.