De dierenverzorger en bioloog van De Zonnegloed blikt terug op 2021: “Een dier dat sterft, dat hoort nu eenmaal bij de job”

Met 2022 voor de deur brengen we nog eens een bezoekje aan een plaats die het afgelopen jaar regelmatig in de krant verscheen. In De Zonnegloed in Oostvleteren heeft het team er weer een druk jaar op zitten. Simon Degryse (31) blikt nog eens terug op 2021.

“Ik ben nu al meer dan twee jaar dierenverzorger en bioloog in het dierenpark De Zonnegloed”, vertelt Simon. “Mijn hoofdtaak is echt wel de dieren verzorgen: de dieren voederen, de verblijven proper maken, checken of alles goed gaat met onze bewoners… Als bioloog staat er vooral bureauwerk op de planning. Zo controleer ik of alle papieren in orde zijn als we nieuwe dieren verwachten”, vertelt Simon.

Hij zet zich volledig in voor het dierenpark, want na zijn diploma Biologie volgde Simon nog een extra opleiding Dierenverzorging. “Ik sta voor de volle 100 procent achter de werking van De Zonnegloed. Ik heb altijd al met dieren willen werken, maar het feit dat het dierenpark zich inzet om in beslag genomen dieren of dieren in moeilijke omstandigheden op te vangen, maakt het voor mij compleet. Ik ben blij dat ik aan zo’n initiatief mijn steentje kan bijdragen.”

Handen in het haar

Het jaar 2021 bracht hoogtepunten, maar ook moeilijke momenten met zich mee. “Aan het begin van het jaar zaten we in De Zonnegloed met de handen in het haar. Door de coronasituatie moest het park even volledig dicht, we mochten geen bezoekers meer ontvangen. De moeilijkheid was dat de Zonnegloed erg afhankelijk is van menselijke steun. Toen dus bijvoorbeeld de opbrengsten van toegangstickets wegvielen, moesten we op zoek naar andere inkomsten. Het was hartverwarmend om te zien op hoeveel steun we konden rekenen na onze oproep tot hulp. Ook alle bemoedigende berichtjes deden enorm deugd”, vertelt Simon.

Ook moest het team afscheid nemen van enkele dieren. “Zo is onze baviaan Andrea gestorven. Ze was al van oudere leeftijd en heeft een zwaar leven gehad. Nadat ze als huisdier slecht behandeld was geweest, kwam ze opnieuw in een verkeerde opvangplek terecht. We troosten ons met het feit dat we Andrea wel een paar mooie, laatste levensjaren hebben kunnen schenken, nadat ze door Stichting Aap bij ons terecht is gekomen. We hebben Andrea nog even baviaan kunnen laten zijn, zoals het hoort. Het verlies van een dier hoort natuurlijk bij de job, maar het is altijd wel even slikken. Zeker de sterfte van een aap, want door hun hogere intelligentie bouw je toch echt een band met die dieren op.”

Al tien jaar

Maar elk jaar groeit De Zonnegloed ook en komen er nieuwe beestjes bij. Simon: “Dit jaar verwelkomden we weer enkele dieren. We ontvingen twee wolven, lynxen, een puma … Maar het dierenpark telt ook nieuwe schildpadden, slangen en prairiehonden. De Zonnegloed blijft echt jaar na jaar groeien. We zoeken met het team ook continu hoe we onze werking kunnen blijven verbeteren. Het dierenpark bestaat al tien jaar en als je ziet welk traject we al bewandeld hebben, dan is het resultaat vandaag echt fenomenaal.”

Ook in de kerstvakantie kan je in De Zonnegloed terecht voor een leuke namiddag tussen de dieren. “We zijn open van woensdag tot en met zondag. Iedereen is van harte welkom om in deze feestelijke periode al onze dieren eens een bezoekje te brengen. Mijn wens voor 2022? Dat we in de Zonnegloed kunnen blijven voortdoen zoals we bezig zijn. Ons team is op dit moment een goed geoliede machine en het is leuk samenwerken”, besluit Simon.

