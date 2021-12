Daniel Liefooghe is 55 jaar spelend lid van Koninklijke Fanfare Mesen: “Een fanfare zorgt voor sociaal contact”

Het was een bijzonder jaar voor Daniel Liefooghe (68). Net in dit tweede opeenvolgende coronajaar vierde hij zijn 55ste jaar bij de Koninklijke Fanfare Mesen. “Door een aanslepende longaandoening kan ik wat minder meestappen in de fanfare. Maar we starten en eindigen elke optocht op café. En daar kan ik wel met veel plezier eens een deuntje meespelen.”

De Koninklijke Fanfare van Mesen bestaat uit zo’n 30 leden die een uitgebreid repertoire aanbieden voor zowel concerten als uitstappen. Daniel Liefooghe is een van de oudste nog spelende leden. Hij werd muzikant van (groot)vader op zoon.

“Mijn grootvader Jules was dirigent en ook mijn vader Jean nam die taak op zich. Toen hij op een bepaalde dag een stuk wou spelen met koperblazers en hij niet meteen een muzikant vond, werd ik gevraagd om mee te spelen en vooral veel te leren. Ik spreek over een periode waar er nog niet gevraagd werd om naar een muziekschool te gaan.”

Vaste hoornblazer

En zo werd Daniel vaste hoornblazer bij de fanfare. Hij volgde ook zijn vader op als dirigent en ziet nu zijn zoon Maxime in die functie. “We zijn dan ook een muzikale familie.”

De aanhoudende coronacrisis is een valse noot in de lange geschiedenis van de Mesense fanfare. “We probeerden een aantal digitale tools uit waarbij we van thuis uit ons stuk inspeelden om dit dan naar een centrale computer door te sturen maar dit was zeker niet te vergelijken met het klassiek samenzijn om te spelen.”

“Gelukkig konden we half oktober 2020 nog ons concert spelen. De week nadien ging alles weer zo goed als op slot. We konden ook naar Waasten om er in de stoet tijdens het Feest van de Mountches te stappen.”

“Dat meestappen in de fanfare laat ik nu wat achterwege. Maar ik ben nog steeds mee op uitstap. Onze groep is op de eerste plaats een groep muzikanten, maar we vervullen ook een sociale rol. Iedere keer is het uitkijken naar een straatoptocht of een concert met niet te vergeten de daaraan verbonden voorbereidende vergaderingen.”

Plezier en vertier staan voorop bij de Mesense fanfare. Daniel herinnert zich zo de legendarische play ins. “Een initiatief waarbij we samenkwamen met andere fanfares. Een verbroedering zeg maar. Ons muzikaal meten met andere muziekkorpsen deden we nooit. Het resultaat van zo’n muzikaal duel kan demotiverend werken voor de leden. En net iedereen laten genieten is onze hoofdbedoeling.”

Komende maand plant de fanfare de eerste vergadering van een nieuw werkjaar. “We kunnen hopelijk een jaar plannen zonder regeltjes”, geeft Daniel nog mee.

(MD)