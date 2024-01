Daimen Demeester is de Krak van Knokke-Heist: “We zien de toekomst voor onze Chiro hoopvol tegemoet”

De stemmen zijn geteld. Daimen Demeester mag zich een jaar lang Krak van Knokke-Heist noemen. De jongeman dankt zijn titel vooral aan zijn grote inzet voor Chiro Heist, de jeugdbeweging die in zijn voortbestaan bedreigd leek, maar toch een doorstart kon maken. “Dit is een erkenning voor de inzet van heel Chiro Heist”, reageert Daimen bijzonder opgetogen.

Dat hij een goed half jaar later tot Krak van Knokke-Heist zou worden verkozen, zal Daimen Demeester allerminst vermoed hebben toen hij eind juli vorig jaar onder meer in deze krant een dringende oproep deed. Hij liet weten dat er nood was aan nieuwe leiders om de werking van Chiro Heist na de zomer opnieuw te kunnen opstarten.

Geen doorstroming

“We waren toen met twaalf leiders waarvan er maar liefst zeven van plan waren om te stoppen. Dat is dramatisch voor onze werking, natuurlijk”, liet Daimen ons eerder al weten. “Die mensen waren allemaal op een normale leeftijd om te stoppen, dus dat is begrijpelijk. Het probleem is het gebrek aan doorstroming binnen onze jeugdbeweging. Ik ben zelf al 22 jaar. Ik zal dat ook geen jaren blijven doen, maar onder deze omstandigheden wil ik nog niet stoppen. We hebben online en via de media een oproep gedaan voor nieuwe leiders, maar jammer genoeg kwam daar nauwelijks reactie op.”

Zes vaste leiders

Het zag er dus bijzonder slecht uit, maar toch bleven hoofdleider Daimen en zijn team niet bij de pakken zitten. Ze gingen ervan uit dat het om een tijdelijk probleem ging. Geen haar op hun hoofd dat eraan dacht om de werking stop te zetten. Onder impuls van Daimen werd de werking anders georganiseerd, om zo alles te kunnen blijven bolwerken. “Het komt erop neer dat de -12-groep de ene zondag komt, en de +12-groep de andere zondag. Daar waar beide groepen vroeger elke zondag kwamen. Dat realiseren we nu met zes vaste leiders. Er is één iemand vanuit de +12-groep vervroegd bij de leiding gekomen”, legt Daimen uit. “Normaal kan dat pas vanaf je 17de, maar dat hebben we met een jaartje vervroegd. Extern nieuwe leiders aantrekken is moeilijk, want heel wat mensen schijnen te denken dat het enorm veel werk is.”

Hoopvolle toekomst

Voor die prestatie wordt Daimen nu dus beloond met de titel van De Krak van Knokke-Heist. “Ik had dit eerlijk gezegd niet zien aankomen. Zo veel campagne heb ik voor mezelf niet gevoerd. Natuurlijk heb ik wel een bericht op Facebook gezet met de vraag om me te steunen”, zegt Daimen. “En mijn moeder heeft ook haar ruime kennissenkring aangesproken om stemmen aan te leveren. Binnen de jeugdbeweging vonden we de nominatie al een heel mooi signaal van dankbaarheid voor onze inzet. En dat ik nu ook – namens Chiro Heist, want zo zie ik dat – als eerste uit de bus kom, is natuurlijk helemaal mooi. Het is een bekroning voor ons werk en onze inzet. En ja, we zien de toekomst voor Chiro Heist opnieuw hoopvol tegemoet.”

Bio Privé: Daimen werd geboren op 10 september 2001 in Knokke. Hij woont bij zijn ouders in Heist. Loopbaan: In het middelbaar volgde Daimen een opleiding tot bakker, gevolgd door een zevende jaar voedingstechnologie. Hij behaalde in het hoger onderwijs het diploma bachelor in de voedingstechnologie. Hij is nu werkzoekende, gericht op een job als laborant in de industriële voedingssector. Daimen werkt in afwachting tijdelijk in de middagopvang in een lagere school. Vrije tijd: Als hoofdleider van Chiro Heist gaat er heel veel van de vrije tijd van Daimen naar de jeugdbeweging. Tijd voor andere hobby’s of bezigheden is er momenteel niet.