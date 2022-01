Corona-uitbraak in WZC Welzijn en Zorg Passendale

In het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Passendale testten, ondanks het strikt naleven van alle maatregelen, een aantal bewoners en medewerkers positief op het coronavirus. De lokale uitbraak kwam aan het licht doordat de directie proactief een bredere testafname bij bewoners en medewerkers uitvoerde.

Vier bewoners van het derde verdiep en twee bewoners van het gelijkvloers werden positief getest op Covid-19. Deze bewoners en de families werden persoonlijk op de hoogte gebracht. Eén medewerker is thuis omwille van een positieve test. Zij werkte de afgelopen dagen niet in het woonzorgcentrum, waardoor er dus geen risicocontacten waren. Het woonzorgcentrum ondernam meteen gericht actie. Families werden persoonlijk verwittigd, alle info werd helder gecommuniceerd via de website, ruimtes en taken worden herverdeeld en bezoek kan enkel nog in uitzonderlijke gevallen. Bewoners en medewerkers worden frequenter getest om de evolutie te kunnen opvolgen. Op die manier probeert het woonzorgcentrum de volledige situatie in kaart te brengen.

Zoektocht naar extra helpende handen

Door de uitval van zieke personeelsleden dreigt er een personeelstekort te ontstaan. Om de continuïteit van de zorg te garanderen en de huidige medewerkers te ondersteunen, zoeken de gemeente en de eerstelijnszone mee naar oplossingen. Extra helpende handen bij de verschillende zorgtaken (o.a. bedienen van de maaltijden…) zijn hard nodig om de basiszorgen voor de bewoners op een goede manier uit te voeren. Eerstelijnszone Westhoek lanceert alvast een oproep binnen de groep vrijwilligers van het vaccinatiecentrum Westhoek. Wie als inwoner van de gemeente Zonnebeke bijkomend een hand wil toesteken, is zeker welkom. Daarbij kan contact opgenomen worden met aline.meseure@wzcpassendale.be. Het woonzorgcentrum vraagt ook aandacht voor het psychosociaal welzijn van de bewoners. Tijdens een quarantaine of isolatie, stijgt bij veel bewoners het gevoel van eenzaamheid. Zeker tijdens deze eindejaarsperiode hebben bewoners nood aan een warme babbel. Wie dus tijd heeft om een praatje te maken met de bewoners of logistiek kan meehelpen met het bedelen van maaltijden, kan contact opnemen met lies.geldof@wzcpassendale.be.

Naleven van de maatregelen

“De gemeente blijft samen met het woonzorgcentrum en de eerstelijnszone de situatie nauwgezet opvolgen om snel te kunnen schakelen indien nodig. Ook tijdens de eindejaarsperiode houdt de crisiscel dagelijks contact om evoluties te bespreken en de nodige praktische afspraken te maken,” aldus burgemeester Dirk Sioen. “ Er is geen reden tot paniek maar deze uitbraak toont dat het virus nog steeds lokaal circuleert . We roepen echter op tot voorzichtigheid en het naleven van de maatregelen.“