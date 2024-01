Christof Bossu is de Krak van Lichtervelde: “Voetbal is een leuke uitlaatklep voor mij”

Genomineerd worden voor de Krak vindt iedereen al een eer, zo ook Christof. Toch moet hij bekennen dat hij hoopte op een overwinning. En er zelfs een nacht slaap voor gelaten heeft.

Christof Bossu PrivéChristof Bossu (43) woont in de Gaaipersstraat. Hij is samen met Ilse Herpoelaert, en is plusouder van Laura en René Lierman. Christof is de zoon van Jackie Bossu en Sonja Watteny.LoopbaanChristof is zelfstandige in pleisterwerken (Pleisterwerken Bossu). Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring.Wie een stukadoor nodig heeft, kan Christof bereiken via http://pleisterwerkenbossu.be.Vrije TijdTijdens het voetbalseizoen spendeert Christof de zondag vooral naast het voetbalveld om te supporteren voor de reserven, waar hij sponsor van is, en natuurlijk voor de eerste ploeg. Hij is grote fan van Cercle Brugge. Christof probeert een paar festivals per jaar bij te wonen.

“Het moment dat de vijf kandidaten werden bekendgemaakt, kreeg ik enorm veel berichten”, vertelt Christof. “Zelf was ik heel tevreden met de nominatie, maar het bracht wat stress mee. Die eerste nacht heb ik bijna niet kunnen slapen. Je bent afhankelijk van derden om de eerste te worden. Daarom is het plezant dat mensen de moeite hebben genomen om te stemmen. Ik ben wel goed bekend in Lichtervelde, als zelfstandige en door het voetbal. Dat zal er wel toe bijgedragen hebben. Ik zal wel blij zijn als het bekend wordt gemaakt, want ik krijg dagelijks de vraag of ik nu wel of niet de Krak ben.”

Supportersclub

Christof is grote fan van voetbal en zet zich er voortdurend voor in. “Ik ben lid van supportersclub Blauw-Wit. Het is vooral mijn taak op wedstrijden te trommelen en de vlaggen te voorzien. Daarnaast organiseren we enkele randactiviteiten, zoals op de kerstmarkt staan, busverplaatsing, geldinzameling voor het goede doel, een eindejaarsfeestje organiseren. Jaarlijks verkopen we lidkaarten. We hebben dit jaar enkele zelfstandigen aangesproken om een matchbal te schenken, waar veel gehoor aan werd gegeven. Maar er is nog zoveel werk dat door anderen wordt gedaan. Bo Van Houtte zorgt bijvoorbeeld voor de socials en het papierwerk. Ze zet filmpjes en foto’s online. Ook Tom Handsaeme verzet veel werk op de achtergrond.”

Groen-Zwart

Bij de Groen-Zwart-vereniging in Lichtervelde is hij de busverantwoordelijke. “Ik sta in voor het bier”, lacht hij. “Normaal gaan we één keer per jaar op busverplaatsing.” Christof heeft een eigen zaalvoetbalploeg, ‘Pleisterwerken Christof Bossu’. In het seizoen 2022-2023 wonnen ze de beker. Of Christof zelf ook sport? “Ik heb er met mijn werk als zelfstandige geen tijd meer voor, jammer genoeg. De zondag zit ook al redelijk vol met voetbal, dan ga ik naar de reserven en de eerste ploeg kijken. Gelukkig staat mijn partner Ilse achter mijn interesses, en vindt ze het leuk om mee te gaan. Haar vader is vroeger nog voorzitter geweest van KFC Lichtervelde. Ikzelf sta niet stil bij hetgeen ik doe, voetbal is een leuke uitlaatklep voor mij.”

Rock for specials

Naar festivals gaan is voor Christof ontspannen. “We bezoeken ook wel eens een optreden in het buitenland, zoals de Editors in Dublin.” Een van de festivals waar hij vorig jaar aanwezig was, is ‘Rock for specials’, niet alleen om van de muziek te genieten maar ook om te helpen. “Het was de eerste keer dat ik meeging”, zegt Christof. “Ik wilde dat al lang doen. De duikclub van Zwevegem, waar Ilse lid van is, vroeg medewerkers en ik heb geen moment getwijfeld. Ik zag dat honderd procent zitten. Het geeft me een goed gevoel. Er wordt zoveel geklaagd over kleine dingen. En die mensen, die het recht hebben om te klagen, zijn zo tevreden en opgewonden dat ze daar naartoe kunnen gaan. Je krijgt er veel voldoening van. Ze kennen je nog maar en een half uur later zijn ze al je vrienden.” (JW)