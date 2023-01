Carla Vannieuwenhuyze was Krak van Ieper 2021: “Appreciatie geeft extra impuls om door te doen”

Met De Snoezepoezen is Carla Vannieuwenhuyze de drijvende kracht achter een van de voornaamste culturele ambassadeurs van Ieper, maar ze verdiende de titel van Krak 2021 ook als vrijwilliger bij Basket SKT Ieper en gastgezin voor buitenlandse studenten, artiesten en vrijwilligers. “Vooral in de eerste weken na de verkiezing was het heftig qua reacties, maar ook onlangs was er nog iemand die zei: ‘Ah, daar is de Krak van Ieper!’”, vertelt Carla.

Als sterke vrouw achter dansgroep De Snoezepoezen kaapte Carla Vannieuwenhuyze (59) de titel van Krak van Ieper 2021 weg voor Stephanie Vandekerckhove en Rik Vandekerckhove. Dat ze verkozen werd in het jaar dat De Snoezepoezen hun zestigste verjaardag vierden, gaf extra cachet aan het jubileumjaar. “Ik vond het leuk om Krak van Ieper te zijn”, vertelt Carla. “Ik moet zeggen dat ik geregeld felicitaties kreeg, niet alleen van vrienden en kennissen, maar ook van Ieperlingen die ik amper ken. Vooral in de eerste weken na de verkiezing was het heftig qua reacties, maar ook onlangs was er nog iemand die zei: Ah, daar is de Krak van Ieper!. Dat is wel geestig. Ook in het basket bij SKT Ieper leefde het.”

Al sinds 1987 wijdt Carla quasi al haar vrije tijd aan de Snoezepoezen. “Niet dat ik extra motivatie nodig heb, maar de appreciatie doet wel deugd. Natuurlijk geeft dat een extra impuls om door te doen”, vervolgt Carla. “Nu is het een beetje winterstop, maar binnenkort vliegen we er weer in om klaar te zijn voor Mozaïek, het tweede weekend van mei.”

Tango

2022 was een goed jaar voor De Snoezepoezen, met enkele bijzondere optredens die in de smaak vielen. “We werkten onder meer samen met het West-Vlaams Accordeonorkest dat haar 50ste verjaardag vierde in het Perron. Het was de eerste keer dat we op het podium van het Perron stonden. Het was misschien niet de combinatie die de mensen verwachtten van ons, maar het is heel goed meegevallen waardoor we met Mozaïek weer gaan samenwerken. Het moet zijn dat de samenwerking ook bij hen in goede aarde is gevallen. Op sociale media kregen we ook veel positieve reacties op dat optreden.”

De Snoezepoezen waren ook te zien op de Reuzenstoet in Nieuwpoort. Dichter bij huis waser een samenwerking met Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge. “Dat was een heel mooi evenement in en rond het kasteel van Elverdinge. Doordat het een heel ander kader was dan wanneer je in een stoet meeloopt, was het wel een uitdaging. Zo leerden we een tango, wat normaal niet in ons repertoire zit. Als klassieke balletdansers zit dat niet in onze genen, maar dat is aardig gelukt. Als we kunnen samenwerken doen we dat graag.”

Gastgezin

Dat Carla en haar man Francis Devick ook heel gastvrij zijn tonen ze door geregeld gastgezin te zijn. “Dit jaar zijn we opnieuw gastgezin voor artiesten van De Gevleugelde Stad. In 2019 waren we ook enkele maanden gastgezin voor een Thaise studente die via AFS op uitwisselingsproject was in Ieper. Morgen hebben we een nieuwe huisgenote, een 25-jarige Italiaanse die vrijwilligerswerk zal doen in het In Flanders Fields Museum. Tot eind juni is ze hier. Dat wordt weer eens een andere ervaring. Het voorjaar is dus goed gevuld. We zijn sociale beestjes en dat gaat er niet uit”, lacht Carla.

“Francis is ook bezig met Business and Bubbles. Het einde van de maand van de maand is er ook weer een happening. We zijn constant bezig met van alles en nog wat. Zo zullen we altijd blijven, denk ik.”

