Burgergroepen voeren actie tegen hoogspanningslijn Ventilus: “Gezondheidsrisico is groot, én kan perfect ondergronds”

In Harelbeke hebben zo’n 100 mensen actie gevoerd tegen de plannen van netbeheerder Elia om een hoogspanningslijn dwars over de provincie aan te leggen. Een deel van die lijn is compleet nieuw, bij een stuk wordt de capaciteit van de bestaande lijn grondig opgedreven. De actievoerders vrezen gezondheidsrisico’s, en vinden dat de nieuwe hoogspanningslijn énkel ondergronds aangelegd mag worden.

Elia wil met de hoogspanningslijn elektriciteit van op de Noordzee het binnenland intrekken. De hoogspanningslijn zou een vermogen van 6 miljard Watt hebben. Dat betekent een te groot gezondheidsrisico, zegt onder meer Meulebeeks bouwkundige Filip Vanaeken. Hij deed de voorbije drie jaar 2000 uur actief onderzoek in het kader van het Ventilus-project.

Intussen zijn ook al verschillende burgergroepen gestart in de verschillende steden en gemeenten langs het geplande traject. Michael Vannieuwenhuyze startte bijvoorbeeld met het burgerplatform in Hulste-Bavikhove. “Hoogspanningslijnen zorgen voor elektromagnetische straling, en die is ongezond voor de mensen die er in de buurt van wonen. Zo blijkt uit studies dat er vaker kinderleukemie voorkomt in die zones.”

“Een oorzakelijk verband is nog niet bewezen, maar een Europees principe zegt wel dat áls er twijfel is dat een bepaald project een impact kán hebben op de gezondheid van de burgers, dat je het dan niet mag doen. Dat is in dit geval, zeker zo.”

Ondergrondse lijn

De actievoerders zijn niet tégen Ventilus op zich. “We horen het verwijt hier en daar dat we geitenwollensokken zouden zijn die een goeie voorziening van elektriciteit in de weg zouden willen staan, maar dat is zeker niet zo”, zegt Vannieuwenhuyze. “Het is gewoon heel belangrijk dat mensen beseffen dat een dergelijke hoogspanningslijn wel degelijk zware gevolgen kan hebben. Die 6 miljard Watt is trouwens méér dan de capaciteit die we in ons land ooit nodig zouden hebben. Het is de bedoeling om die lijn ook te gebruiken om de elektriciteit die we op de Noordzee opwekken, aan het buitenland te verkopen. Het gaat dus om een enorme hoeveelheid magnetische stralen.”

“En nu komt het: zo’n hoogspanningslijn kan perfect ondergronds aangelegd worden, in gelijkstroom, zónder straling en negatieve effecten op de gezondheid. Maar dat kost meer geld, en duurt langer. We rekenen dus op de Vlaamse overheid om dat af te dwingen bij Elia.” (Joyce Mesdag)