Burgerplatform Leefbaar E403 in Lichtervelde dient bijna 2.500 bezwaarschriften in tegen Ventilus

De deadline voor het indienen van de bezwaarschriften tegen het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus is 27 oktober. Vandaag kwam het burgerplatform naar het gemeentehuis om de bezwaarschriften te overhandigen aan burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn.

“Burgerplatform Leefbaar 403 ontving, samen met de andere burgergroepen en het ondernemersplatform, intussen bijna 2.500 bezwaarschriften,” zegt Heidi Deleu. “We zijn voorstander van het project Ventilus, transport van hernieuwbare energie moet er komen, alleen kunnen we niet leven met de manier van uitvoering van dit project. Diezelfde boodschap krijgen we van heel wat burgers en gemeenten.”

Ongerustheid bij de omwonenden

“Tijdens de 60 dagen periode van het openbaar onderzoek is duidelijk geworden dat er heel veel ongerustheid is bij de mensen,” vertelt Heidi, “ze waren aanwezig op onze infovergaderingen en zitdagen op zoek naar duidelijkheid, zekerheid en een garantie op behoud van een leefbare gezonde omgeving.” De bewaren konden ingediend worden bij burgerplatforms, aan het loket van de gemeente of via aangetekende zending. “Het aantal ingediende bezwaren zal dus ongetwijfeld nog hoger liggen dan de vorige keer.”

Overhandiging bezwaarschriften

BLE403 overhandigde de bezwaren die zij ontvingen aan het gemeentebestuur. “Samen met de collega’s in de gemeenteraad hebben we in unanimiteit beslist om ook vanuit de gemeente een ongunstig advies in te dienen,” zegt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn, “ik hoop dat onze bezwaren en onze opmerkingen door de overheden zeker ter harte zullen worden genomen, dat er rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de mensen die er rondom en heel dichtbij wonen.” (Jenka Watteny)

Op de website https://burgerplatformleefbaare403.be/ staat meer informatie in verband met GRUP Ventilus.