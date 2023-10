Provincie West-Vlaanderen geeft negatief advies voor Ventilus

De provincie West-Vlaanderen heeft een negatief advies gegeven voor het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Ventilus. Dat heeft de provincie besloten in haar zitting donderdag. Volgens de provincie speelt het RUP onvoldoende in op toekomstige technologische evoluties.

In het kader van het openbaar onderzoek voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus wordt aan verschillende instanties advies gevraagd, waaronder ook de provincieraad. Die stemde donderdag voor een ongunstig advies. Volgens de provincieraad speelt het RUP onvoldoende in op toekomstige technologische evoluties. “Indien de technieken evolueren en het in de toekomst mogelijk wordt om delen van de bovengrondse verbinding ondergronds te brengen, dan moet dit ook mogelijk zijn volgens de voorschriften van het RUP. Dat is, met de voorliggende stedenbouwkundige voorschriften in het RUP, op dit moment niet mogelijk”, klinkt het.

Fietssnelweg F31

Volgens de provincie moet ook de ligging van de fietssnelweg F31 een bindend karakter krijgen. “Dat moet ervoor zorgen dat die snelweg zeker kan worden gerealiseerd”, klinkt het. “Daarnaast moet ook de landschappelijke integratie van het project in het RUP verankerd worden, want dit wordt nu te veel verschoven naar het vergunningsniveau.” Het RUP werd door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld op 7 juli. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 27 oktober.