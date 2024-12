Brugse brandweer hield fakkeltocht voor De Warmste Week, terwijl collega’s brand blussen nabij ‘t Zand

Een honderdtal leden van de Brugse brandweer, met gezinsleden en sympathisanten, hielden maandag in de late namiddag in het gezelschap van federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een fakkeltocht. Eindpunt was het Warmste Huis op ‘t Zand. Daar werd een cheque van 16.112 euro afgegeven aan de radiopresentatoren van De Warmste Week, terwijl hun collega’s vlakbij aan het blussen waren wegens een appartementbrand in de Wulfhagestraat.

“Er is een woningbrand om de hoek, vele collega’s zijn aan het werk”, zei een brandweerman op het podium van De Warmste Week. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden loofde de solidariteit bij de Brugse brandweer: “Het is één warme familie, ik ben altijd heel blij als ik met hen op stap mag gaan.”

De minister hekelde ook het feit dat brandweermannen in ons land soms het slachtoffer van agressie zijn: “Maar met acties als De Warmste Week gaan we het nieuwe jaar warmer in dan 2024 vaak was.”.

Vorig weekend organiseerde de Brugse brandweer het Belgisch Kampioenschap voor Brandweerlieden in Interventiekledij: een zes uren durende loopkoers in uniform, in en rond het Baron Ruzettepark in Brugge, waraan 400 brandweermannen deelnamen. Dat ging gepaard met en kerstmarkt, drank- en eetstandjes. De brandweeractie bracht 16.112 euro op.

Solidariteit

“Onze actie dit jaar was iets minder groot dan vorig jaar, toen 900 brandweerlieden binnen Hulpverlengingszone 1 van de ene kazerne naar de andere liepen”, vertelde adjudant Olivier Van Damme ons. Om veiligheidsredenen moest de brandweer het deze keer iets kleinschaliger aanpakken.

Toch stonden zowel federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden als Brugs burgemeester Dirk De fauw om deel te nemen aan. “Dank zij de grote solidariteit binnen ons korps hebben we onder meer met ons evenement in het Baron Ruzettepark vorig weekend toch meer dan 16.000 euro kunnen inzamelen,”, aldus Olivier Van Damme, die binnenkort tot luitenant bevorderd wordt.

Kruispoort

Gewapend met die cheque hielden de brandweerlieden maandag vanaf 17 uur een fakkeltocht door de Brugse binnenstad. Met start aan de Kruispoort en einde aan het Warmste Huis op ‘t Zand. Voor de micro’s van vrt getuigden enkele brandweerlieden over hun actie in de strijd tegen eenzaamheid en gaven een cheque voor het goede doel af.

Het was een van de laatste acties voor De Warmste Week. De brandweerlieden kwamen op podium, vlak voordat Tourist LeMC de laatste avondconcerten aftrapt. Nadien komen nog Sylvie Kreusch en Oscar & The Wolf. Om 22 uur moet dj Dimitri Vegas met zijn set het dak van het warmste huis afblazen. Pas op Kerstavond (dinsdagavond) wordt op ‘t Zand in Brugge bekend gemaakt hoeveel De Warmste Week dit jaar heeft opgebracht.

Info: www.dewarmsteweek.be