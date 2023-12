Brugge telt af naar De Warmste Week op ‘t Zand

De Warmste Week, de solidariteitsactie van VRT, strijkt van 18 tot en met 24 december neer op ‘t Zand. Brugge verwacht zo’n 90.000 bezoekers. Elke avond treden artiesten gratis op op. Zij steunen de 287 projecten rond het centrale thema ‘opgroeien zonder zorgen’.

De Koning Boudewijnstichting selecteerde 287 projecten waarvoor geld ingezameld wordt. Onder die zijn er 60 West-Vlaamse organisaties die zich inzetten om kinderen en jongeren een veilige plek te bieden. De Warmste Week start op maandag 18 december om 16 uur, waarbij Niels Destadsbader de vlam zal doen branden.

Non-stop radio

Eva De Roo, Sander Gillis, Sam De Bruyn en Robin Keyaert zijn dit jaar de presentatoren van De Warmste Week. Zij maken zeven dagen lang non-stop radio en televisie vanuit Het Warmste Huis op ‘t Zand. Ze draaien platen die zijn aangevraagd via dewarmsteweek.be. Iedereen kan een favoriete plaat aanvragen en de bijdrage kiezen die je hiervoor wil geven.

Koekenbak

Niels Destadsbader bundelt elke avond in een liveshow op VRT 1 en VRT MAX de dagelijkse hoogtepunten én presenteert op kerstavond de slotshow. In Het Warmste Dorp ontvangt Maureen Vanherberghen samen met bekende VRT-gezichten elke dag actievoerders die hun verhaal willen delen.

Elke dag trekt Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou haar bakschort aan voor De Warmste Koekenbak. Samen met Coely, Linde Merckpoel en Jeroom bakt ze op de ‘Bakstage’ in Brugge de lekkerste koekjes van het land. Ook enkele enthousiaste klassen doen mee, telkens uit een andere provincie. Iedere dag staat er een ander koekje op het menu.

Pommelien, Clouseau en dEUS

Op het dak van Het Warmste Huis treden elke avond vanaf 19 uur bekende Belgische artiesten op.

Op maandag gaat het om Coely, Bazart, Pommelien Tijs en Regi, op dinsdag Camille, Tom Odell, Clouseau en Omdat Het Kan & Average Bob, op woensdag Het Zesde Metaal, Brihang, ‘t Hof van Commerce en deejays met liedjes uit de 80s, 90s & Nillies.

Op donderdag treden Only The Poets, Berre, dEUS en Lost Frequencies op, op vrijdag Compact Disk Dummies, Portland, Metejoor en Used. Zaterdag concerteren Laura Tesoro, Froukje, Zwangere Guy en de All Stars van StuBru en MNM.

Info: www.dewarmsteweek.be