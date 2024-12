Brasserie Quatre d’Or trakteert op kerstavond en deelt cadeautjes uit: “Ideale manier om eenzaamheid te doorbreken”

Op kerstavond opent brasserie Quatre d’Or zijn deuren voor iedereen die nog een gezellige plaats om iets lekkers te eten zoekt. In het kader van De Warmste Week willen de organisatoren iets doen om het thema eenzaamheid extra in de verf te zetten. “Na inschrijving kan iedereen die dat wil een hele avond gratis verwennerij en een cadeautje krijgen”, vertelt Benjamin Pasbecq.

Aanvankelijk zouden Benjamin Pasbecq en Sherlyn Persyn van Quatre d’Or op kerstavond iets organiseren in het thema rond armoede, maar dankzij De Warmste Week kreeg hun initiatief een bredere insteek. “Wij merken dat veel klanten hier soms vaak alleen komen. Eenzaamheid is een reëel probleem en daar willen we iets mee doen. Het thema armoede belangt ons ook persoonlijk aan. Wij hadden het vroeger ook echt niet breed, er was geen ruimte voor cadeautjes. Nu willen we cadeautjes uitdelen aan mensen die er anders geen krijgen”, vertelt Benjamin.

Dat idee sluimerde al sinds ze hun zaak startten, maar wordt nu werkelijkheid. “We hebben altijd tegen elkaar gezegd dat we zo’n avond willen organiseren als we goed gestart zijn. We zijn een jaar verder en organiseren het nu voor de eerste keer. We lanceerden een oproep om cadeautjes in te zamelen, en dat was een ongezien succes. Liefst 240 cadeautjes zullen we kunnen uitdelen. Eenzame mensen krijgen niet vaak een cadeautje en ook bij mensen in armoede is dat moeilijk, nu kunnen wij daarvoor zorgen”, vertelt Sherlyn.

Het initiatief slaat aan, want er zijn al honderd inschrijvingen. “We hebben nog plaats voor een twintigtal mensen. Ik wil eigenlijk niemand weigeren, want ik wil iedereen een leuke avond bezorgen”, gaat Benjamin verder.

Goede doel

Het koppel doet wel vaker mee aan initiatieven voor het goede doel. “Via een facebookgroep belandden we in een werking waarbij we avondeten en ontbijt kunnen schenken aan mensen die geen eten kunnen betalen. Ondertussen bestellen we elke week een beetje te veel, zodat we wat extra kunnen wegschenken”, klinkt het.

Vanaf 16 uur zwaaien de deuren van Quatre d’Or open. Inschrijven kan via de contactgegevens op de website www.quatredor.be.