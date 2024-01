Bram Verslype is de Krak van Houthulst en ontwikkelt met kameraad eigen bier: “Verder uitbreiden richting drankenhandels”

In 2023 bracht Bram Verslype (25) uit Merkem met zijn kameraad Sem Provoost (26) uit Noordschote het bier Nois Tripel op de markt. Het bier wordt al in verschillende cafés en drankenhandels verkocht.

Het idee voor een eigen bier ontstond tijdens de coronaperiode. “In de tijd dat er nog knuffelcontacten bestonden”, zegt Bram, die in het dagelijks leven elektricien is. “Sem en ik zaten toen elk weekend samen en testten nieuwe bieren uit. We gingen geregeld naar de drankencentrale om de minder bekende bieren te proeven, meestal in het assortiment van de blonde bieren. Op een gegeven moment dachten we eraan om zelf een eigen toegankelijke tripel op de markt te brengen.”

“We begonnen bij De Kippe, maar intussen vind je ons bier in tal van horecazaken”

Zo gezegd, zo gedaan en in 2023 lanceerden ze Nois Tripel. “Voor de naam moesten we even nadenken. We kozen voor Nois en het heeft een dubbele betekenis: het is West-Vlaams voor ‘nooit’ en de variant van het Engelse woord ‘nice’. De slogan luidt: ‘Nois brews, better times’. Het bier wordt bij BeerSelect in Gent gebrouwen en bevat een alcoholpercentage van 7,5 graden. Op het etiket kozen we voor bierkleuren en naast de slogan staat een QR-code die je naar de website leidt.”

Bram en Sem vormen een complementair duo. “Hij is meer de man van de cijfers, ik zorg tijdens de week voor de leveringen in de regio rond Merkem. We leveren gratis in een straal van 20 kilometer. Sem woont intussen in Gent, al keert hij wel nog elk weekend terug naar zijn roots. We horen elkaar ook bijna dagelijks. Intussen kijken we ook om ons bier verder te distribueren. We begonnen bij De Kippe, maar intussen vind je ons bier in tal van horecazaken. We proberen nu ook binnen te raken bij drankenhandels. Eens dat op punt staat, kunnen we verder denken aan uitbreiding. In samenwerking met Beenhouwerij Decupere uit Beselare kwam er trouwens ook al de Nois-paté. Het moet natuurlijk ook te combineren blijven met onze andere bezigheden. We werken allebei fulltime en hebben nog andere hobby’s.”

KSA Merkem

Bram en Sem leerden elkaar kennen bij de KSA van Merkem. “De KSA vormt een groot deel van mijn leven. Ik ging er vanaf het eerste leerjaar naartoe en kreeg naar de jeugdbeweging gaan met de paplepel mee. Mijn ouders leerden elkaar destijds kennen bij de Chiro van Nieuwpoort. Vanaf de kabouters doorliep ik alle leeftijdsgroepen en uiteindelijk groeide ik door tot de leiding. Dat deed ik tot vorig jaar. We splitsen de tweewekelijkse activiteiten op: voor het eerste tot en met zesde leerjaar van 14 tot 16.30 uur en voor de kinderen uit het middelbaar van 18 tot 21 uur. De KSA van Merkem telt rond de 50 leiders. Mijn KSA-hemd ligt nog niet te ver weg, want ik ga sporadisch nog eens op bezoek. Uit de KSA groeiden vriendschappen voor het leven.”

Voetballen

Naast Nois Tripel en KSA Merkem trekt Bram regelmatig zijn voetbalschoenen aan. “Al sinds het derde kleuter voetbal ik bij Merkem Sport. Er zijn veel ploegmaten die ook in de KSA zaten en het gebeurde dat de trainer soms zeven spelers miste toen we met de KSA op weekend waren. Nu speel ik bij de reserven en ga ik af en toe minivoetballen met oud-leiders en leiders van de KSA in de sporthal van Houthulst”, aldus nog de kersverse Krak van Houthulst.

Wie is Bram Verslype? Privé Bram Verslype is geboren in Oostende op 18 januari 1999. Zijn ouders zijn Renaat Verslype en Sigrid T’Jaeckx. Bram woont in Merkem en heeft nog een oudere broer Thomas (26). Loopbaan Hij volgde elektrische installatietechnieken aan het VTI in Diksmuide en werkt nu ongeveer vijf jaar als elektricien bij Elektriek NV in Esen. Vrije tijd Naast het bier Nois Tripel houdt Bram zich bezig met voetbal bij de reserven van Merkem Sport en recreatief minivoetbal in Houthulst. Bram was ook lange tijd actief bij KSA Merkem.