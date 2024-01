Bram Paepe is de Krak van Ichtegem: “Ik bloeide open toen ik leider werd bij de KSA”

Toen we Bram Paepe op de hoogte brachten van zijn nominatie voor Krak was zijn eerste reactie Mo gow zeg, écht? Dat zijn acteerprestatie bij Theater De Snuifdoos tot een nominatie en uiteindelijk zelfs tot een overwinning zou leiden had hij nooit kunnen denken. Zeker niet omdat hij tot enkele jaren geleden helemaal geen ambitie had om op de planken te staan.

Bram Paepe Privé Bram Paepe (18) woont met zijn ouders Koen Paepe (48) en Danièle Note (45) en broer Tim (17) in de Mexicostraat in Ichtegem. Studies Bram deed humane wetenschappen aan het Da Vinci Atheneum in Koekelare. Hij volgt nu het tweede jaar orthopedagogie aan de HoGent. Vrije tijd Bram is leider bij KSA Ichtegem ‘Bij Tijl en Lamme’. Daarnaast probeert hij ook te genieten van het studentenleven in Gent. Tijdens de vakanties is hij monitor bij speelpleinwerking De Bengelberg. Sinds kort maakt hij ook deel uit van het bestuur van Jeugdhuis De Melkerie. In het najaar van 2023 stond hij met plezier op de planken met Theater De Snuifdoos.

Ten huize Paepe is er aan artistieke en sportieve kriebels geen gebrek. Papa Koen is een begenadigd muzikant en speelt onder andere basgitaar en contrabas. Hij zet ook regelmatig typetjes neer tijdens zijn voorstellingen met de ‘bakbib’ of bij het Huis van het Kind en schreef vroeger nog mee aan de Ichtegemse Revue waar hij dan ook nog enkele rollen in vertolkte. Mama Danièle was basketspeelster op hoog niveau. Ze haalde de nationale jeugdselecties en speelde in eerste en tweede nationale.

Toneel

Het is dan ook niet verwonderlijk dat broer Tim basketbal speelt (in De Panne) en muzikaal actief is als drummer. Bram hield het bij basketbal bij Bebita Eernegem maar daar heeft hij een pauze ingelast omdat het niet of moeilijk te combineren valt met zijn studies. Muzikale ambities heeft hij totaal niet.

Bram voelde zich tot voor enkele jaren ook niet echt aangesproken door toneel. Daar kwam verandering in nadat hij een aantal van zijn klasgenoten aan het werk had gezien bij Jong Wilt, de jongerenafdeling van het Koekelaarse toneelgezelschap Wild van Gheeste. Toen er in 2019 opnieuw gezocht werd naar kandidaat-spelers was hij wel van de partij. Helaas strooide corona ook daar roet in het eten en de voorstellingen die gepland waren voor 2020 konden pas in 2022 doorgaan. En aangezien hij ondertussen 18 is zit een deelname aan een nieuwe productie bij Jong Wilt er niet meer in.

Toen Bram hoorde dat Theater De Snuifdoos op zoek was naar jonge spelers, zag hij het als een kans om zijn toneelcarrière voort te zetten. In de voorstelling Tailleur pour dames speelde hij met veel verve de rol van een erg atypische butler.

Verlegen jongetje

Bram zegt van zichzelf dat hij eerder een verlegen type was, maar openbloeide toen hij leider werd bij de KSA. Daar draait hij er ondertussen zijn hand niet meer voor om net zo min als broer Tim, die ook KSA-leider is om tijdens de zomerkampen een hele week lang een typetje neer te zetten.

Bram verklapt ons ook dat hij binnenkort opnieuw op het podium zal staan om in de voetsporen van vader een rol te spelen in de revue. Wat dat precies wordt zullen we in april kunnen ontdekken.

Als Bram zich ergens voor engageert dan gaat hij er ook 100% voor. Zijn principe is “Als ik ja zeg dan wil ik ook dat mensen weten dat ze op me kunnen rekenen.” Zo is hij naast leider bij de KSA en monitor op de speelpleinwerking sedert kort ook lid van het bestuur van het lokale jeugdhuis De Melkerie. Zijn ouders vinden dat hij soms té veel hooi op de vork neemt maar ze zijn best wel trots op zijn ingesteldheid.