Blankenbergse tweelingzussen organiseren wandelingen tegen corona-eenzaamheid

Tweelingzussen Sofie en Katrien Vergote gaan al sinds het begin van de coronapandemie bijna dagelijks wandelen door weer en wind. De gelijknamige Facebookgroep die ze een paar weken geleden oprichtten, telt ondertussen zevenhonderd leden.

“Van de wrakhoutbrug tot aan de cabane in Wenduine is precies 10.000 stappen, maar we wandelen ook soms richting Zeebrugge of in de polders. De natuur in trekken, in tijden van lockdowns was dat het enige wat nog kon. En het is zo goed voor je humeur. Wandelen is herbronnen”, vertellen de vijftigjarige tweelingzussen. De wandelingen zijn ook een remedie tegen eenzaamheid. “Gisteren hadden we iemand in de groep die nog maar pas in Blankenberge woont en hier niemand kende. Daar kwam meteen verandering in. Maar in deze tijden hebben we allemaal wel nood aan verbinding. We zijn de connectie een beetje kwijt”, klinkt het.

Zelf zoeken de zussen ook graag gezelschap op. “Mama, wij zijn altijd alleen, zeiden we als kind weleens. We zijn allebei sociale dieren. Binnenkort zouden we graag het nuttige aan het aangename willen paren en onze strandwandelingen combineren met een beach clean-up doen. Dan doen we nog eens een goeie daad voor het milieu en plus”, klinkt het. Daarnaast duiken de zussen elke maandagmorgen om kwart voor acht de zee in ter hoogte van de Oesterput. “We doen dat om onszelf weerbaarder te maken. Het geeft een kick om achteraf te kunnen zeggen, yes, I did it!”

En toen de fitnesscentra sloten, gaf Katrien thuis yogalessen in de tuin. “Achteraf postte ik dan filmpjes om mensen die het moeilijk hadden een hart onder de riem te steken. Altijd welkom voor een gesprek, zei ik dan, en daar gingen toch af en toe wel mensen op in. Het is in deze tijden ook belangrijk om naar elkaar te luisteren hé. We kunnen allemaal een beetje psycholoog zijn voor elkaar.” Onder het motto ‘goede voornemens lukken wèl’, geeft Sofie op donderdag 16 december een gratis online masterclass ‘Jouw beste 2022’. Ze zal daarbij tips geven om jezelf weerbaarder te maken in moeilijke periodes. “Het is mijn missie om mensen gelukkig te maken.”