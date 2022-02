Biergids Bart Vermeulen vond nieuw passie: “Het begon toen ik mijn garage opruimde”

Corona gaf het leven van biergids Bart Vermeulen een bijzondere wending. Nadat zijn job in schoolcatering weg viel, ruimde hij dan maar zijn garage op waar hij een doos met lood en glas vond. Prompt raakte hij gepassioneerd door de glasraamkunst.

Op zijn zestigste kan Bart Vermeulen al terugblikken op een gevarieerde beroepsloopbaan. Onderwijzer, educatief medewerker, zytholoog, integratieambtenaar, horeca-uitbater, gids, ambulancier… Bart heeft het allemaal gedaan. Rond de eeuwwisseling baatte hij ook een zaak uit op de site van het vroegere openluchtzwembad. “We hebben er een restaurant-cafetaria van gemaakt. We waren met twee, maar na een jaar of vijf stapte mijn collega eruit en heb ik het nog een viertal jaar alleen gedaan. We hielden daar ook babyborrels, trouwfeesten, verjaardagen, begravingen… Een ontmoetingsplaats voor Ieperlingen avant la lettre. Wegens omstandigheden moest ik de boel overlaten. Jammer genoeg is de opvolger erin geslaagd om het in twee jaar failliet te laten gaan. Dat heeft mijn hart zeer gedaan.”

Nu bent u vooral biergids?

“Door in de horeca terecht te komen, kreeg ik interesse in bier en zythologie. Ik volgde een cursus biersommelier en een jaar later vroegen ze al of ik zelf wilde lesgeven, aangezien dat ze wisten dat ik vroeger nog had lesgegeven. Ik werd docent als vervanger van Rudi Ghekiere, die bezig was met de opstart van brouwerij De Kazematten. Toen ik hem later tegenkwam vroeg hij of ik gids wilde worden in de Kazematten. Zo ben ik daar begonnen in 2014. Daardoor begon ik ook op te zoeken hoe het vroeger zat met brouwerijen in Ieper. In geschriften van Merghelynck ontdekte ik dat er ooit 29 brouwerijen en stokerijen waren binnen de stadsmuren. Ik heb ze allemaal kunnen lokaliseren en er een stadswandeling rond gebrouwd waarbij ik vertel over de biergeschiedenis van Ieper. Vertellen heb ik altijd graag gedaan. Ik zit al meer dan twintig jaar in vertelgroep Solfer en Salpeter in Beselare.”

Is er een link tussen bier en de Menenpoort?

“Een van de Ieperse urban legends is dat er iets vanbinnen zit in de leeuw die bovenop de Menenpoort ligt. De familie van de steenkappers heeft dat bevestigd. Die leeuw is eigenlijk samengesteld door verschillende vierkante blokken. Die werden aan elkaar gezet door pin-en-gat, een beetje zoals LEGO. Toen ze het stuk met de kop van de leeuw erop plaatsten is een van die pinnen afgebroken. Op zich geen probleem, er waren pinnen genoeg, maar ze hadden daar dus wel een gat over. De steenkappers – ik zal geen namen noemen – die op dat moment aan de Menenpoort bezig waren zouden allemaal hun naam geschreven hebben op een stukje perkament, dat in een bierflesje gestoken hebben en dat bierflesje in die holte gestoken hebben. Blijkbaar zit er nog een tweede in, en dat weet ik nog niet zo lang. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de brug voor de Menenpoort opgeblazen en dan zou de bil van de leeuw schade hebben opgelopen. Bij de herstelling zouden ze weer hetzelfde gedaan hebben. Dat is me niet bevestigd, maar het zou me niet verwonderen aangezien de persoon die het mij vertelde ook het eerste verhaal wist.”

Had corona een grote impact op jou?

“Ja toch wel. Voor corona werkte ik in de schoolcatering. Dat was ideaal om te combineren met gidsbeurten, maar door corona vielen die schoolmaaltijden weg. Ik ben echter iemand die niet kan stilzitten, dus begon ik dan maar de garage op te ruimen. Daar vond ik een doos met een hoop verwrongen loodstaven en twintig stukken glas. Ik begon dat open te plooien, die stukjes er weer in te puzzelen… Ik had nog nooit glas geslagen of lood gesoldeerd, maar al zeg ik het zelf: dan heb een mooi raam gemaakt. Vervolgens begon ik te zoeken op internet. Ik kwam toevallig bij een Amerikaan terecht, een bejaarde die zich tot levensdoel stelt om zijn ambacht door te geven. Zijn filmpjes zijn echt schitterend. Drie weken aan een stuk heb ik bijna dag en nacht zijn cursus gevolgd. Vervolgens leveranciers gezocht, gevonden in Nederland en me helemaal geïnstalleerd. Een familielid vroeg of ik een nieuw raam kon maken. Sindsdien heb ik nog nooit zonder werk gezeten.”

Door corona heb je dus een nieuwe job gevonden?

“Was er geen corona dan had ik dat kot nog steeds niet opgekuist. Ik mocht ondertussen al enkele mooie dingen maken. Klaas Segers van Øl vroeg of ik een raam wilde steken in het plafond van zijn nieuwe café. Ik maakte ook al een raam voor een huwelijksverjaardag, en heel veel restauratiewerken. Het is goed te combineren met het gidsen. Ik jeun me enorm.”