Gitarist Mattie Archie speelt in uiteenlopende groepen: “Maar ik ben geen enorm podiumbeest”

Scala, Red Spot Avenue, Smashdance, The Almost Swinging Jazzband… De groepen waarbij gitarist Mattie Archie speelt zijn niet toevallig heel uiteenlopend van muziekstijl. “Ik ben iemand die graag variatie wil”, zegt de 40-jarige gitaarleraar bij dé Academie.

Akoestisch of elektrisch, het maakt niets uit, maar steek Mattie Archie een gitaar in zijn handen en hij voelt zich in zijn sas. “Thuis stond er altijd een oude gitaar, met misschien nog twee snaren op, en als kind was ik daar altijd enorm door aangetrokken. Maar ik vond het frustrerend dat ik niet wist hoe je daar muziek uit kon krijgen. Zo ben ik dan op 7-jarige leeftijd begonnen op de muziekschool”, vertelt Mattie.

Had je talent of was het hard werken?

“Het ging wel behoorlijk goed. Als kind sta je daar dan niet bij stil. Je leraar toont iets en je speelt het na. Bij de ene gaat dat sneller dan de andere. Ik zat samen met Isaac (Delahaye, red.) van Epica in de klas en wij gingen altijd samen vooruit. Dat was een gezonde wisselwerking, waarbij we veel leerden van elkaar. Dat was wel belangrijk in de vooruitgang die ik toen boekte. Ik vond het in elk geval heel plezant.”

Je bent nu onder andere gitarist bij het beroemde koor Scala. Hoe ben je daar terechtgekomen?

“Dat was een auditie. Ik zou het eerst niet doen, want Mads was net geboren, dus dat was net een lastige periode. Het was mijn vrouw Edith die zei dat ik ervoor moest gaan. In een heel korte periode heb ik me dan voorbereid en zonder grote verwachtingen ben ik er naartoe gegaan, samen met 17 andere geselecteerden. ’s Avonds kreeg ik al telefoon dat ze voor mij kozen. Dat had ik echt niet verwacht. Ondertussen ben ik sinds eind 2018 vaste gitarist voor Scala.”

Daarnaast speel je ook bij Red Spot Avenue, Smashdance en The Almost Swinging Jazzband. Hoeveel optredens heb je op een jaar?

“De laatste periode was het wel heel druk. Laat ons zeggen dat het op een jaar tussen 70 en 90 optredens zijn, maar in juni waren het er bijvoorbeeld 17 in een maand. Dat was echt gek. Je merkt wel dat er veel feestjes zijn na corona. En ze blijven maar komen. Het najaar is wel kalm. Je voelt dat organisatoren een afwachtende houding aannemen, wat wel begrijpelijk is.”

In 2020 en 2021 waren er echter amper optredens door corona. Hoe heb jij die periode beleefd?

“Tijdens de eerste lockdown had ik het gevoel dat het een week of drie zou duren en toen dacht ik: eindelijk vakantie! Het was voordien nogal druk geweest. Maar uiteindelijk bleek dit het hele jaar te duren. Dat was heel vreemd. Niet dat ik me daar heel slecht bij voelde. Ik had er vertrouwen in dat het goed zou komen. Dat er daarna weer een lockdown kwam, zorgde er wel voor dat ik een klop kreeg. Dan begin je te twijfelen. Zal het wel nog lukken? Zal ik weer nerveus zijn om op een podium staan? Gelukkig merkte ik dat bij het eerste optreden het onmiddellijk weer goed ging. Het was meteen een groot optreden met Scala in de Koningin Elisabethzaal. Er was een gezonde spanning, maar het voelde snel weer heel vertrouwd aan.”

Je speelt ook bij de partyband Smashdance, onlangs nog in het vroegere openluchtzwembad. Je bent een goede gitarist, maar ben je ook een beetje een podiumbeest?

“Dat heb ik toch moeten leren. Ik ben geen enorm podiumbeest. Je hebt mensen die zich enorm kunnen smijten. Ik zal wel bewegen, maar ik blijf Mattie Archie. Ik zal niet opeens stagediven. Met mijn haar zwaaien, zal ik ook niet doen. Ik ben geen Angus Young van AC/DC. Maar ik denk wel dat ik naturel op een podium sta.”

Van de popmuziek van Smashdance tot dixielandjazz met The Almost Swinging Jazz Band. Je pint je niet vast op één genre?

“Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik heel breed ga in wat ik allemaal speel. Ik ben ook wel iemand die snel iets beu wordt en ik moet uitgedaagd worden. Zelf luister ik naar van alles, van Rammstein tot jazz. In juli ben ik zelf naar Berlijn geweest om naar Coldplay te gaan kijken. Pink Floyd vind ik ook nog steeds geniaal. Doorheen alle projecten die ik heb gedaan was de rode draad steeds muziek maken met mijn vrienden. Dat is wat muziek zo mooi maakt, dat je het samen doet. En je leert je vrienden op die manier ook dieper kennen… Iedereen zou moeten muziek spelen!”

Heb je al eens onder de Menenpoort gespeeld?

“Met Ypriana hebben we heel veel Last Posts ondersteund. Het toffe is dat je dan op de eerste rij staat, onder andere toen de Europese staatshoofden kwamen. Het doet altijd wel iets met je. Je staat weer eens stil bij de dingen. Vroeger stond er bijna niemand naar de Last Post te luisteren. Nu is het een mega evenement geworden. Alle gsm’s gaan meteen de lucht in om het te filmen. Ik snap dat wel, maar het neemt toch een beetje van de magie weg.”

Je bent ook Ieperling in hart en nieren?

“Ik heb hier altijd graag gewoond. De geschiedenis spreekt me enorm aan, ook bijvoorbeeld van de middeleeuwen. Nu ook met de opgravingen op de Leet. Ze graven dan een stuk kademuur op waar de Ieperlee liep… Ze hadden dat moeten bewaren en openstellen voor het publiek. Een gemiste kans…”