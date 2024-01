Bert Begein is de Krak van Izegem: “Bertelaar was leuk, omdat je dan doel voor ogen hebt”

Bert Begein had al heel wat stunts op zijn palmares staan, in 2023 deed hij er nog eentje bij. Vanuit het bed waaraan hij gekluisterd is sinds zijn ongeval ruim drie decennia geleden ontwierp hij een eigen kalender, verkocht er 1.650 van en kon zo 29.500 euro aan twee goede doelen schenken.

Hoewel Bert Begein na een verkeersongeval nog maar weinig buiten kan komen, is hij echt wel een bekend figuur in Izegem. Hij realiseerde al heel wat stunts. Voor zijn 30ste verjaardag ging hij 30 weddenschappen aan en liet zich daarbij sponsoren, zuster Jeanne Devos mocht toen ruim 20.000 euro ontvangen. Maar ook een ‘Bert for Life’ passeerde de revue en afgelopen jaar ontwierp hij een scheurkalender die hij de Bertelaar doopte. “Iedere dag valt daar wel iets op te lezen. Eens een mopje, de andere keer een weetje. Dat is niet altijd aan de datum zelf gebonden, soms wel. Pakweg bij de sterfdatum van iemand.”

Toen hij het initiatief op poten zette, had hij meteen ook twee goede doelen voor ogen. En die waren niet toevallig gekoppeld aan twee goede vriendinnen van hem. “Nele Degryse was hier ooit nog assistente, Elien leerde ik kennen door haar nonkel en kine Roland Azou.” Nele zet zich in voor Sumagam, dat in India kwetsbare bevolkingsgroepen ondersteunt. Elien is de bezieler van Mama Kivu, dat in Oost-Congo projecten van sterke vrouwen stimuleert. “Ik kon dit keer een recordbedrag inzamelen van in totaal 29.500 euro. Dat hebben we netjes verdeeld onder hen beiden. Samugam zal dat gebruiken voor de aankoop van een busje, bij Elien dient het meer voor de ondersteuning van de algemene werking. Na corona was de fondsenwerving daar duidelijk moeilijker geworden.”

Bert zit nu niet alleen in de harten van de Izegemnaars, ook in India en Congo weten ze ondertussen wie hij is. “Ik heb deze opdracht graag gedaan, vooral omdat je dan een doel voor ogen hebt. Ik had een deadline, maar heb eigenlijk altijd voor gelegen op schema. Echt druk kwam er niet bij kijken.”

Ondertussen kreeg Bert ook al heel wat respons op zijn Bertelaar. “De reacties die mij bereikten waren positief. Maar anders zouden ze het misschien niet durven zeggen”, knipoogt Bert. “Het feit dat de inhoud erg gevarieerd is, spreekt blijkbaar heel wat mensen aan. Iedere dag is het een verrassing.”

Als Krak-kandidaat riep Bert ook via sociale media op om voor hem te stemmen. “En blijkbaar hebben heel wat mensen dat dan ook gedaan. Ik dank hen daarvoor, ik ben nu Krak van Izegem en dat vind ik toch een hele eer.”

Sportfan

Als we langsgaan bij Bert is hij de voetbalwedstrijd tussen Newcastle en Manchester City – met de fantastische invalbeurt van Kevin De Bruyne – aan het herbekijken. “Ik heb zelf nog gevoetbald, Club Brugge is de ploeg waarvoor ik supporter. Maar ik zie haast alles graag van sporten. Boksen, daar kan ik niet naar kijken. Ik kan me daar niet in inleven. En nee, ik heb het niet zo voor darts ook. Maar al de rest daar kijk ik graag naar. En ook Vlaamse topseries als Chantal, daar ben ik verkikkerd op.”

Bert Begein Privé Bert Begein (45) is de zoon van Eric Begein en Martine Opsomer. Hij woont bij zijn mama op Ter Beemden op de Bosmolens. Hij is de broer van Mieke (48) en Eef (42). Opleiding Bert liep ten tijde van zijn ongeval school in de Heilige Familie op de Bosmolens. Hij vervolgde zijn middelbare studies aan de Middenschool de Pélichy en het Izegemse Sint-Jozefscollege. Vrije tijd Zette in het verleden al meerdere keren zijn schouders onder projecten voor het goede doel. Houdt er zelf van om sport te bekijken op tv en heeft daarbij een zeer brede smaak.