Babs Desmet is de Krak van Ledegem: “Voor kinderen zorgen, het is echt mijn roeping”

Babs Desmet, bekend van de kinderopvanginitiatieven in de Kasteelstraat in Sint-Eloois-Winkel, is verkozen tot de Krak van Ledegem. Babs startte bijna twintig jaar geleden als onthaalmoeder in nr. 17, maar uiteindelijk komen ook in de omliggende huizen tientallen kinderen over de vloer. “Zonder mijn team zou dit niet mogelijk zijn.”

Babs Desmet Privé Barbara ‘Babs’ Desmet is geboren op 11 juli 1978 in Izegem. Ze is gehuwd met Phil Serlet en de trotse mama van dochter Kiyana Desmet. Het gezin woont langs de Lendeleedsestraat in Sint-Eloois-Winkel. Loopbaan Babs volgde een opleiding beeldhouwkunst, maar zou uiteindelijk voor iets totaal anders kiezen. Ze werkte enkele jaren als kwaliteitscontroleur in Villeroy & Boch. Bijna 20 jaar geleden startte ze als onthaalmoeder. Vrije tijd Doordat de kinderopvang de voorbije jaren erg groeide, heeft Babs nog maar weinig tijd voor hobby’s of vrije tijd. Dat vindt ze echter niet erg, de kinderen zijn voor Babs haar grootste hobby.

Babs, Babs XL, #Babs, @ Babs en +Babs. Wie langs de Kasteelstraat in Sint-Eloois-Winkel passeert, merkt ongetwijfeld de vele kinderopvanginitiatieven op. Het is het levenswerk van Babs Desmet. “Twintig jaar geleden kwamen we hier in de Kasteelstraat wonen. Ik had beeldhouwkunst gestudeerd, maar ging aan de slag als kwaliteitscontroleur in Roeselare. Maar ik voelde dat voor kinderen zorgen mijn roeping was.”

“Ik startte hier als onthaalmoeder in onze veranda. Op dat ogenblik was het nooit de bedoeling om een dergelijk groot kinderopvanginitiatief zoals vandaag uit te bouwen.”

Babs merkte echter dat er verschillende gebouwen naast nr. 17, waar ze woonde, vrij kwamen. “Op dat ogenblik hoorde ik ook van verschillende ouders dat ze op zoek waren naar een kinderopvang.” Babs besloot om elke opportuniteit te grijpen. Op bijna twintig jaar tijd groeide ze van onthaalmoeder voor enkele kinderen in één gebouw naar een tweede thuis voor 154 kinderen in vijf gebouwen.

“Doorheen al die jaren heb ik steeds kunnen rekenen op een erg sterk team en ook mijn man en dochter staan echt achter wat ik doe. Zonder hen zou dit ook allemaal niet mogelijk geweest zijn.” Bij kinderopvang Babs werken inmiddels een twintigtal gedreven medewerkers.

Zeg nooit nooit

Bij de opening van het vijfde gebouw, vorig jaar, gaf Babs aan dat haar levenswerk voltooid is en er waarschijnlijk geen nieuwe kinderopvanglocaties zouden bijkomen. “Maar zeg nooit nooit, mochten er zich in de toekomst nieuwe kansen aanbieden, dan gaan we zeker bekijken of er nieuwe mogelijkheden zijn.”

De voorbije periode was er heel wat te doen rond verschillende kinderopvanginitiatieven. “Natuurlijk maakt je dat ook een beetje bang, maar als je alles doet zoals Opgroeien het vraagt, dan is er geen probleem. Het is trouwens goed dat er controle is, op die manier blijf je scherp en zorg je ervoor dat alles in orde is voor de kinderen.”

Huiselijk en gezellig

Ondanks het feit dat er inmiddels al zoveel kinderen over de vloer komen, proberen Babs en haar team een zo huiselijke en gezellig mogelijks sfeer voor de kinderen te creëren.

“Inmiddels komen er hier al kinderen over de vloer van ver buiten Sint-Eloois-Winkel. Ik ken hen nog steeds allemaal bij naam. Elk kind komt hier in een kleinere groep terecht die telkens op dezelfde locatie blijft en door dezelfde medewerkers verzorgd wordt. Ikzelf ben dan meer de coördinator die elke dag telkens in elke locatie over de vloer komt.” Maar ook tijdens de weekends is Babs volop bezig met haar levenswerk. “Veel tijd voor hobby’s of het verenigingsleven is er niet. Maar dit vind ik niet jammer, ik heb ervoor gekozen om mij in te zetten voor de kinderen.”