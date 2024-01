Annick Duyck is de Krak van Meulebeke: “Mijn dagtaak is verlies bespreekbaar maken”

Annick Duyck (48) is hoofd van de afdeling gastro-, pneumo- en oncologie in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Naast haar veeleisende dagtaak is de nieuwe Krak van Meulebeke ook nog medevoorzitter van de plaatselijke Markant-afdeling.

Annick Duyck Privé Annick Duyck zag op 25 juli 1975 het levenslicht in Tielt. In 2001 huwde ze met Frederick Verhoye en in 2008 werd dochter Amélie geboren. Het gezin woont in de Ooigemstraat. Loopbaan Annick volgde een bacheloropleiding aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze kwam terecht in het Sint-Niklaasziekenhuis in Kortrijk, waar ze als hoofd van de intensieve zorg de nachtdienst voor haar rekening nam. In 2020 maakte ze er het begin van de coronacrisis mee. Na 20 jaar Kortrijk trok Annick naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, als hoofd van de afdeling gastro-, pneumo- en oncologie. Vrije tijd Haar vrije tijd verdeelt ze tussen Markant, het Rode Kruis, Folle et Fou en haar gezin.

Het valt niet te ontkennen dat Annick al van jonge leeftijd geboeid werd door de zorg voor de medemens. Als oudste van vier kinderen diende ze mee te helpen in het bedrijf van haar ouders en ontfermde zich over haar zussen en broer. “Ik herinner mij dat ik met de tractor reed om het vlas op te halen”, aldus Annick. “Ik kon nauwelijks aan de pedalen, maar toch zette ik door.”

Sterk houden

Met dezelfde ijver vatte Annick haar hogere studies aan en op die manier bereikte ze haar doel. “Een verantwoordelijke functie in de zorgsector triggert me. Ik wil niet alleen de mensen helpen, maar eveneens de jongere collega’s iets bijbrengen. Er blijft nog steeds een nijpend tekort in de verpleegkunde en gemotiveerde mensen zijn meer dan welkom. Ondertussen evolueert de geneeskunde ook aan een heel snel tempo en iedereen moet kunnen volgen. Mensen mogen steeds sneller naar huis, maar toch verliezen we ook patiënten, en zoiets blijft aan de ribben kleven. Het is mijn taak als hoofd van de afdeling dit bespreekbaar te maken, zowel voor de familie als voor mijn teamgenoten. We moeten ons sterk houden tussen het verdriet.”

“Van 9 tot 12 mei nemen we met twee ploegen van acht rensters deel aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Dat betekent dat ieder van ons 125 km zal fietsen. Ik ben me hiervoor al volop aan het voorbereiden. Lopen, spinnen en conditietraining staan op het menu. Op 19 april 2024 organiseren we een grote quiz in het Sint-Andriesziekenhuis. Ploegen van vier deelnemers betalen 40 euro en steunen dus onze actie. Inschrijven kan via annickduyck@hotmail.com.”

Fusie met Tielt

In het verlengde van haar job is Annick ook de huidige voorzitter van de Rode Kruis-afdeling van Meulebeke. “Ik was 18 jaar toen mijn mama me een artikel onder de neus schoof waarin een oproep gedaan werd om de plaatselijke Rode Kruis-afdeling te versterken. Remi Vercruysse wilde me dolgraag aanstellen als verantwoordelijke voor de bloedgevers. Later nam Willy Devlieghe de fakkel over en volgde ik Pierre Debruyne op als voorzitter. Dochter Amélie was toen net een jaar oud. Ik deed ondertussen heel wat diensten samen met Eric Dedeyne. Met de nakende fusie zal onze afdeling versmelten met die van Tielt. Toch zal ik streven om de bloedgiften in Meulebeke te behouden.”

Hoofd leegmaken

Voor haar ontspannende momenten neemt Annick het voorzitterschap waar van Markant Meulebeke. “Het verenigingsleven maakt het hoofd leeg van dagelijkse zorgen. Je concentreert je op andere dingen en maakt boeiende contacten met andere mensen. We hebben een fantastische afdeling met 141 leden, meteen één van de grootste Markant-afdelingen in Vlaanderen. Het is hier ook zorg dragen voor iedereen. We organiseren en coördineren niet alleen, maar we zorgen elk jaar voor een start- en stopactiviteit met alle leden”, besluit Annick.